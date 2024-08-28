Шовковський назвав причину проблем Динамо у матчах із РБ Зальцбург

Шовковський пояснив, чим незадоволений у грі Динамо після нічиєї з РБ Зальцбург
Київське "Динамо" не зуміло обіграти на виїзді австрійський "РБ Зальцбург". Українська команда завершила матч-відповідь четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів внічию.
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський в інтерв'ю офіційному сайту клубу назвав причини невдачі своєї команди.
"Динамо" потужно розпочало поєдинок проти "РБ Зальцбург" і притисло суперника до воріт Яніса Бласвіха. Проте київська команда пропустила контратаку та гол. "Біло-сині" відігралися завдяки голу Владислава Ваната, але здобути перемогу так і не вдалося.
Що Шовковський сказав про гру "Динамо"
Наставник київської команди подякував своїм підопічним і запевнив, що вони зробили все, що могли у двох матчах із "РБ Зальцбург". Однак "Динамо" не вистачило сил, а багатьом гравцям досвіду. Шовковський нагадав, що деякі футболісти ще не грали на такому рівні. Тренер вважає, що "біло-сині" зробили крок уперед порівняно з попередніми сезонами та непогано показали себе у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Шовковський пояснив, що тепер гравці "Динамо" зрозуміли, що виступ у єврокубках – це гра на зовсім інші швидкості порівняно з УПЛ. Тренер задоволений тим, як його підопічні підійшли до цих матчів, але вважає, що у грі команди ще багато недоліків. Наставник пообіцяв працювати над їх виправленням.
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