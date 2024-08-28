Зальцбург і Динамо завершили внічию матч-відповіді Ліги чемпіонів

Матч "РБ Зальцбург" — "Динамо". Фото: "РБ Зальцбург"

В Австрії пройшов матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів між "РБ Зальцбург" і "Динамо". У першій грі кияни поступилися з рахунком 0:2.

Відмітний матч завершився нічиєю 1:1, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Матч "РБ Зальцбург" — "Динамо"

Кияни активно розпочали матч, домінуючи у пресингу та контролі м'яча. Здавалося, що "Динамо" ось-ось відкриє рахунок, але в першій атаці відзначився суперник.

На 12-й хвилині Дагім, отримавши передачу на правому фланзі, змістився в центр і точно пробив у правий кут.

Пропустивши гол кияни дозволили супернику вирівняти хід матчу, але на 29-й хвилині зрівняли рахунок у контратаці. Михавко зробив довгу передачу на Ваната, який відправив м'яч у дальній кут воріт.

Наприкінці тайму Кабаєв виривався на ворота суперника, пробігши зі своєї половини поля, але захисник вибив м'яч перед ударом.

У другому таймі моментів стало ще менше, а в останні 20 хвилин "Зальцбург" закрився на своїй половині поля. Проте киянам не вдавалося доводити справу до ударів. Найнебезпечніший момент був у Шапаренка, який із забійної позиції промазав по воротах.

Після моменту Шапаренка суперник не давав пробивати з таких небезпечних позицій та довів матч до потрібного результату.

"РБ Зальцбург" — "Динамо" — 1:1 Перша гра: 2:0

Голи: Дагім, 12 — Ванат, 294

"РБ Зальцбург": Бласвіх — ван дер Бремпт (Бланк, 90+2), Пянтковські, Байду, Дедіч — Бідструп (Гурна-Дуат, 74), Капальдо (Діамбу, 64), К'єргор (Нене, 64) — Дагім (Ратков) , 74), Єо, Глух.

"Динамо": Бущан — Тимчик (Біловар, 82), Попов (Супряга, 82), Михавко, Дубінчак — Пихальонок, Бражко (Михайленко, 74), Шапаренко — Ярмоленко (Волошин, 67), Ванат, Кабаєв (Брагару, 74) .

Попередження: Діамбу, Гурна-Дуат — Попов, Михавко, Ванат, Дубінчак, Біловар.

Нагадаємо, Миколенку запропонували вигідний контракт в одному з найпопулярніших клубів Італії.

На US Open з українок залишились тільки Світоліна, Калініна та Костюк — проте є важливий нюанс.

Ребров здивував заявкою збірної України на матчі Ліги Націй.

"Динамо" зіграє з "РБ Зальцбург" без лідера — Шовковський назвав причину.

"Шахтар" мав зупинитися у готелі, який росіяни розбомбили у Кривому Розі.