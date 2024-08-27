Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Завдяки голу Ваната Динамо грає внічию після першого тайму з Зальцбургом arrow

Завдяки голу Ваната Динамо грає внічию після першого тайму з Зальцбургом

27 серпня 2024 23:02
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Динамо зіграло 1-1 у першому таймі з РБ Зальцбург - у киян забив Ванат
Матч "РБ Зальцбург" — "Динамо". Фото: "РБ Зальцбург"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В Австрії місцевий "РБ Зальцбург" приймають київське "Динамо" у матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. Перша гра у Любліні завершилася поразкою українців із рахунком 0:2.

Після першого тайму другого матчу рахунок 1:1, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Перший тайм матчу "РБ Зальцбург" — "Динамо"

Кияни чудово розпочали матч із високим пресингом та контролем м'яча. Здавалося, що "Динамо" заб'є, але в першій же атаці відкрив рахунок суперник.

На 12-й хвилині в контратаці Дагім отримав пас на правому фланзі, змістився в центр і пробив точно у правий кут воріт.

"Динамо" зрівняло рахунок на 29-й хвилині. Михавко зі своєї половини закинув на хід Ванату, який пробив точно у дальній кут воріт.

"РБ Зальцбург" — "Динамо" — 1:1

Голи: Дагім, 12 — Ванат, 29

Нагадаємо, Миколенку запропонували вигідний контракт в одному з найпопулярніших клубів Італії.

На US Open з українок залишились тільки Світоліна, Калініна та Костюк — проте є важливий нюанс.

Ребров здивував заявкою збірної України на матчі Ліги Націй.

"Динамо" зіграє з "РБ Зальцбург" без лідера — Шовковський назвав причину.

"Шахтар" мав зупинитися у готелі, який росіяни розбомбили у Кривому Розі.

футбол Ліга чемпіонів Динамо РБ Зальцбург

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:33 Житель Івано-Франківської області на півтора року втік з військової частини — рішення суду

23:24 В ЗСУ повідомили, яка ситуація на ділянці фронту в районі Часового Яру

23:17 У Міненерго закликали українців економити електроенергію

23:07 В ОК "Південь" розповіли, як закінчилася історія з втечею мобілізованих ексв'язнів на Одещині

23:06 Мер Львову відреагував на інцидент зі знесиленим конем

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

23:02 Завдяки голу Ваната Динамо грає внічию після першого тайму з Зальцбургом

22:48 Шахтар може віддати гравця в клуб, у якого проросійські фанати

22:46 Стрілянина на посту Луцького ТЦК — у ЗСУ повідомили деталі інциденту

22:45 Вартість бензину на АЗС — якими будуть ціни на пальне в Україні завтра

22:41 У Києві та чотирьох областях скасовано екстрені відключення — у ДТЕК зробили заяву

23:33 Житель Івано-Франківської області на півтора року втік з військової частини — рішення суду

23:24 В ЗСУ повідомили, яка ситуація на ділянці фронту в районі Часового Яру

23:17 У Міненерго закликали українців економити електроенергію

23:07 В ОК "Південь" розповіли, як закінчилася історія з втечею мобілізованих ексв'язнів на Одещині

23:06 Мер Львову відреагував на інцидент зі знесиленим конем

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

23:02 Завдяки голу Ваната Динамо грає внічию після першого тайму з Зальцбургом

22:48 Шахтар може віддати гравця в клуб, у якого проросійські фанати

22:46 Стрілянина на посту Луцького ТЦК — у ЗСУ повідомили деталі інциденту

22:45 Вартість бензину на АЗС — якими будуть ціни на пальне в Україні завтра

22:41 У Києві та чотирьох областях скасовано екстрені відключення — у ДТЕК зробили заяву

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Text

22:18 Нардеп заявив, що українські виробники зброї виготовляють більше, ніж можуть закупити ЗСУ

Text

20:07 ТЦК мають реформуватися або зникнути — нардеп про роботу військкоматів

Text

17:50 Виступ Зеленського на форумі та складнощі з поверненням азовців — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

Text

12:56 Скільки пошкодженої гідрогенерації Україна планує відновити до зими — відповідь нардепа

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

12:31 Нардеп Семінський заявив, що окупанти покращили свої дрони для тривалих атак на Україну

Text

12:01 Стефанчук пояснив, яку користь Україна матиме від ратифікації Римського статуту

Text

12:00 Експерт пояснив, скільки часу потрібно для ремонту електропотужностей після атак РФ

Text

11:48 Зеленський, Шмигаль, Єрмак та Стефанчук на Форумі Україна 2024. Незалежність — прямий ефір

Text

10:17 Світла не буде в кращому випадку по 12 годин на добу — до чого готуватися українцям взимку

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку