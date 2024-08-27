Динамо зіграло 1-1 у першому таймі з РБ Зальцбург - у киян забив Ванат

Завдяки голу Ваната Динамо грає внічию після першого тайму з Зальцбургом
В Австрії місцевий "РБ Зальцбург" приймають київське "Динамо" у матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. Перша гра у Любліні завершилася поразкою українців із рахунком 0:2.
Після першого тайму другого матчу рахунок 1:1, повідомляє портал Новини.LIVE.
Перший тайм матчу "РБ Зальцбург" — "Динамо"
Кияни чудово розпочали матч із високим пресингом та контролем м'яча. Здавалося, що "Динамо" заб'є, але в першій же атаці відкрив рахунок суперник.
На 12-й хвилині в контратаці Дагім отримав пас на правому фланзі, змістився в центр і пробив точно у правий кут воріт.
"Динамо" зрівняло рахунок на 29-й хвилині. Михавко зі своєї половини закинув на хід Ванату, який пробив точно у дальній кут воріт.
"РБ Зальцбург" — "Динамо" — 1:1
Голи: Дагім, 12 — Ванат, 29
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