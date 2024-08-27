Динамо сыграло 1-1 в первом тайме с РБ Зальцбург — у киевлян забил Ванат

Матч "РБ Зальцбург" — "Динамо". Фото: "РБ Зальцбург"

В Австрии местный "РБ Зальцбург" принимают киевское "Динамо" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первая игра в Люблине завершилась поражением украинцев со счетом 0:2.

После первого тайма второго матча счет 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Первый тайм матча "РБ Зальцбург" — "Динамо"

Киевляне отлично начали матч с высоким прессингом и контролем мяча. Казалось, что "Динамо" забьет, но в первой же атаке открыл счет соперник.

На 12-й минуте в контратаке Дагим получил пас на правом фланге, сместился в центр и пробил точно в правый угол ворот.

"Динамо" сравняло счет на 29-й минуте. Михавко со своей половины забросил на ход Ванату, который пробил точно в дальний угол ворот.

"РБ Зальцбург" — "Динамо" — 1:1

Голы: Дагим, 12 — Ванат, 29

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