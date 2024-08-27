Шахтер собирался жить в отеле, который россияне разбомбили в Кривом Роге

Футболисты "Шахтера" в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецкий "Шахтер" проведет поединок с "Кривбассом" из Кривого Рога в рамках украинской Премьер-лиги. Представители "горняков" ищут для команды гостиницу.

Отель, в котором должны были ночевать чемпионы Украины, разрушен в результате ракетного удара по городу, напоминает "Трибуна".

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В ночь на вторник, 27 августа, российские войска атаковали отель "Аврора" в Кривом Роге. В результате этого теракта погибли люди и было полностью разрушено здание гостиничного комплекса.

Лассина Траоре во время матча. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

"Шахтер" готовится к выезду в Кривой Рог

Представители донецкого клуба уже забронировали места в "Авроре", где должны были разместиться футболисты и тренерский штаб "горняков" во время матча Премьер-лиги с "Кривбассом". Однако теперь на месте отеля развалины. Уже известно о пяти погибших людях, до сих пор проводятся поисковые работы.

До матча "Шахтера" с "Кривбассом" остается меньше недели. Чемпионы Украины после четырех туров идет на пятом месте в турнирной таблице. "Кривбасс" набрал на один балл больше и занимает четвертую строчку.

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