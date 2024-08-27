Шахтар збирався жити у готелі, який росіяни розбомбили у Кривому Розі

Футболісти "Шахтаря" у складі збірної України. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецький "Шахтар" проведе поєдинок із "Кривбасом" із Кривого Рогу в рамках української Прем'єр-ліги. Представники "гірників" шукають для команди готель.

Місце, в якому мали ночувати чемпіони України, зруйноване внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу, нагадує "Трибуна".

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У ніч на вівторок, 27 серпня, російські війська атакували готель "Аврора" у Кривому Розі. Внаслідок цього теракту загинули люди й було повністю зруйновано будівлю готельного комплексу.

Лассіна Траоре під час матчу. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

"Шахтар" готується до виїзду до Кривого Рогу

Представники донецького клубу вже забронювали місця в "Аврорі", де мали розміститися футболісти та тренерський штаб "гірників" під час матчу Прем'єр-ліги з "Кривбасом". Проте тепер на місці готелю руїни. Вже відомо про п'ятьох загиблих людей, досі проводяться пошукові роботи.

До матчу "Шахтаря" з "Кривбасом" залишається менш як тиждень. Чемпіони України після чотирьох турів іде на п'ятому місці у турнірній таблиці. "Кривбас" набрав на один бал більше і займає четвертий рядок.

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