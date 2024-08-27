Лига чемпионов: стартовые составы РБ Зальцбург и Динамо Киев

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

В Лиге чемпионов проходят ответные матчи плей-офф квалификации. В Австрии "РБ Зальцбург" принимает киевское "Динамо".

Перед матчем команды определились со стартовыми составами, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч "РБ Зальцбург" — "Динамо"

Первый матч между командами в польском Люблине завершился победой "РБ Зальцбург" со счетом 2:0.

В сравнении с первым матчем главный тренер "Динамо" Александр Шовковский сделал только одну замену — вместо правого защитника Александра Караваева вышел Александр Тымчик.

В первом матче Караваев заработал пенальти, после которого австрийцы забили второй гол.

Виновника еще одного пропущенного мяча в Люблине Дениса Попова Шовковский оставил в составе, поскольку ему нет равноценной замены.

Стартовые составы:

"РБ Зальцбург": Бласвих — ван дер Бремпт, Пянтковски, Байду, Дедич — Бидструп, Капальдо, Кьергор — Дагим, Йео, Глух.

Запасные: Шлагер, Гамзич, Бланк, Окох, Диамбу, Ратков, Лукич, Гурна-Дуат, Мелльберг, Доржелес, Диаките.

"Динамо": Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Дубинчак — Пихалёнок, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаев.

Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Волошин, Рубчинский, Лонвейк, Андриевский, Караваев, Супряга, Себальос, Биловар, Брагару, Михайленко.

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