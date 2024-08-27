Ліга чемпіонів: стартові склади РБ Зальцбург та Динамо Київ

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

У Лізі чемпіонів проходять матчі-відповіді плей-оф кваліфікації. В Австрії "РБ Зальцбург" приймає київське "Динамо".

Перед матчем команди визначились зі стартовими складами, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Стадіон "Зальцбурга" перед матчем із "Динамо". Фото: "Динамо"

Матч "РБ Зальцбург" — "Динамо"

Перший матч між командами у польському Любліні завершився перемогою "РБ Зальцбург" із рахунком 2:0.

У порівнянні з першим матчем головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський зробив лише одну заміну — замість правого захисника Олександра Караваєва вийшов Олександр Тимчик.

У першому матчі Караваєв заробив пенальті, після якого австрійці забили другий гол.

Винуватця ще одного пропущеного м'яча у Любліні Дениса Попова Шовковський залишив у складі, оскільки йому немає рівноцінної заміни.

Стартові склади:

"РБ Зальцбург": Бласвіх — ван дер Бремпт, Пянтковскі, Байду, Дедіч — Бідструп, Капальдо, Кьєргор — Дагім, Єо, Глух.

Запасні: Шлагер, Гамзіч, Бланк, Окох, Діамбу, Ратков, Лукіч, Гурна-Дуат, Мелльберг, Доржелес, Діакіте.

"Динамо": Бущан — Тимчик, Попов, Міхавко, Дубінчак — Пихальонок, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Волошин, Рубчинський, Лонвейк, Андрієвський, Караваєв, Супряга, Себальос, Біловар, Брагару, Михайленко.

Нагадаємо, Миколенку запропонували вигідний контракт в одному з найпопулярніших клубів Італії.

На US Open з українок залишились тільки Світоліна, Калініна та Костюк — проте є важливий нюанс.

Ребров здивував заявкою збірної України на матчі Ліги Націй.

"Динамо" зіграє з "РБ Зальцбург" без лідера — Шовковський назвав причину.

"Шахтар" мав зупинитися у готелі, який росіяни розбомбили у Кривому Розі.