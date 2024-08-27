Сабо пояснив, чому не вірить у перемогу Динамо над РБ Зальцбург

Олександр Караваєв, Олександр Пихальонок та Андрій Ярмоленко. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" готується до матчу-відповіді з австрійським "РБ Зальцбург" у четвертому раунді групового етапу Ліги чемпіонів. У першому поєдинку українська команда поступилася з рахунком 0:2.

Йожеф Сабо не бачить перспективи для "Динамо" напередодні складного матчу, повідомляє "Український футбол".

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Команда Олександра Шовковського впевнено розпочала перший поєдинок із "РБ Зальцбург", але не зуміла забити жодного гола. Натомість "Динамо" пропустило по одному м'ячу у кожному з двох таймів. У матчі-відповіді "біло-синім" належить зіграти в зовсім інший футбол, щоб отримати шанс на перемогу.

Йожеф Сабо відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Сабо не вірить у "Динамо"

Колишній футболіст і тренер київської команди вважає "РБ Зальцбург" сильнішою та впевненішою в собі командою, ніж підопічні Олександра Шовковського. Сабо розуміє, що "Динамо" необхідне перемоги з рахунком 3:0, але не вважає цей варіант ймовірним.

Олександр Шовковський проводить тренування "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Експерт пояснив, що навіть якщо київська команда пресингуватиме суперника на чужій половині поля, в обороні "біло-синіх" з'являться вільні зони. Сабо впевнений, що футболісти "РБ Зальцбурга" цим скористаються та заб'ють у ворота Бущана.

При цьому Сабо розуміє, що іншого виходу "Динамо" не має, оскільки українській команді необхідний швидкий гол. Австрійці спокійно чекатимуть помилок суперника. Колишній тренер збірної України вважає, що нинішньому складу "Динамо" не вистачить класу для розв'язання цієї проблеми.

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