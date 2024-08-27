Сабо объяснил, почему не верит в победу Динамо над РБ Зальцбург

Александр Караваев, Александр Пихаленок и Андрей Ярмоленко. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" готовится к ответному матчу с австрийским "РБ Зальцбург" в четвертом раунде группового этапа Лиги чемпионов. В первом поединке украинская команда уступила со счетом 0:2.

Йожеф Сабо не видит перспектив для "Динамо" накануне сложного матча, сообщает "Украинский футбол".

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Команда Александра Шовковского уверенно начала первый поединок с "РБ Зальцбург", но не сумела забить ни одного гола. Вместо этого "Динамо" пропустило по одному мячу в каждом из двух таймов. В ответном матче "бело-синим" предстоит сыграть в совсем другой футбол, чтобы получить шанс на победу.

Йожеф Сабо отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Сабо не верит в "Динамо"

Бывший футболист и тренер киевской команды считает "РБ Зальцбург" более сильной и уверенной в себе командой, чем подопечные Александра Шовковского. Сабо понимает, что "Динамо" необходима победа со счетом 3:0, но не считает этот вариант вероятным.

Александр Шовковский проводит тренировку "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Эксперт объяснил, что даже если киевская команда будет прессинговать соперника на чужой половине поля, в обороне "бело-синих" появятся свободные зоны. Сабо уверен, что футболисты "РБ Зальцбурга" этим воспользуются и забьют в ворота Бущана.

При этом Сабо понимает, что другого выхода у "Динамо" нет, поскольку украинской команде необходим быстрый гол. Австрийцы будут спокойно дожидаться ошибок соперника. Бывший тренер сборной Украины считает, что нынешнему составу "Динамо" не хватит класса для того, чтобы решить эту проблему.

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