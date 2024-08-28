Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Динамо не смогло обыграть Зальцбург и вылетело из Лиги чемпионов arrow

Динамо не смогло обыграть Зальцбург и вылетело из Лиги чемпионов

28 августа 2024 00:18
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Зальцбург и Динамо завершили ответный матч Лиги чемпионов вничью
Матч "РБ Зальцбург" — "Динамо". Фото: "РБ Зальцбург"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В Австрии прошел ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между "РБ Зальцбург" и "Динамо". В первой игре киевляне уступили со счетом 0:2.

Отметный матч завершился ничьей 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Матч "РБ Зальцбург" — "Динамо"

Киевляне активно начали матч, доминируя в прессинге и контроле мяча. Казалось, что "Динамо" вот-вот откроет счет, но в первой же атаке отличился соперник.

На 12-й минуте Дагим, получив передачу на правом фланге, сместился в центр и точно пробил в правый угол.

Пропустив гол киевляне позволили сопернику выровнять ход матча, но на 29-й минуте сравняли счет в контратаке. Михавко сделал длинную передачу на Ваната, который отправил мяч в дальний угол ворот.

В концовке тайма Кабаев вырывался на ворота соперника, пробежав со своей половины поля, но защитник выбил мяч перед ударом.

Во втором тайме моментов стало еще меньше, а в последние 20 минут "Зальцбург" закрылся на своей половине поля. Однако киевлянам не удавалось доводить дело к ударам. Самый опасный момент был у Шапаренко, которыйс убойной позиции промазал по воротах.

После момента Шапаренко соперник не давал пробивать с таких опасных позиций и довел матч к нужному результату.

"РБ Зальцбург" — "Динамо" — 1:1 Первая игра: 2:0

Голы: Дагим, 12 — Ванат, 294

"РБ Зальцбург": Бласвих — ван дер Бремпт (Бланк, 90+2), Пянтковски, Байду, Дедич — Бидструп (Гурна-Дуат, 74), Капальдо (Диамбу, 64), Кьергор (Нене, 64) — Дагим (Ратков, 74), Йео, Глух.

"Динамо": Бущан — Тимчик (Биловар, 82), Попов (Супряга, 82), Михавко, Дубинчак — Пихалёнок, Бражко (Михайленко, 74), Шапаренко — Ярмоленко (Волошин, 67), Ванат, Кабаев (Брагару, 74).

Предупреждения: Диамбу, Гурна-Дуат — Попов, Михавко, Ванат, Дубинчак, Биловар.

Напомним, Миколенко предложили выгодный контракт в одном из самых популярных клубов Италии.

На US Open из украинок остались только Свитолина, Калинина и Костюк — однако есть важный нюанс. 

Ребров удивил заявкой сборной Украины на матчи Лиги Наций. 

"Динамо" сыграет с "РБ Зальцбург" без лидера — Шовковский назвал причину. 

"Шахтер" должен был остановиться в отеле, который россияне разбомбили в Кривом Роге.

футбол Лига чемпионов Динамо РБ Зальцбург

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:25 Продолжают ли США запрещать Украине бить своими ракетами по РФ — Пентагон дал ответ

00:18 Динамо не смогло обыграть Зальцбург и вылетело из Лиги чемпионов

27 августа 2024

23:59 Украинцы смогут увидеть уникальное астрономическое явление — когда и где наблюдать

23:58 Блогер-миллионер Слобоженко "засветился" в Варшаве, — СМИ

Text

23:57 РФ могла давить на Дурова – эксофицер КГБ объяснил, для чего основатель Telegram был в Азербайджане

23:47 ТЦК хотел мобилизовать мужчину с диагнозом "умственная отсталость", тот уклонился — решение суда

23:44 Украинка Байндль проиграла в стартовом круге US Open

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

23:42 Владелец коня, который упал в центре Львова, рассказала свою версию событий

23:33 Житель Ивано-Франковской области на полтора года скрылся из воинской части — решение суда

23:24 В ВСУ сообщили, какая ситуация на участке фронта в районе Часового Яра

00:25 Продолжают ли США запрещать Украине бить своими ракетами по РФ — Пентагон дал ответ

00:18 Динамо не смогло обыграть Зальцбург и вылетело из Лиги чемпионов

27 августа 2024

23:59 Украинцы смогут увидеть уникальное астрономическое явление — когда и где наблюдать

23:58 Блогер-миллионер Слобоженко "засветился" в Варшаве, — СМИ

23:47 ТЦК хотел мобилизовать мужчину с диагнозом "умственная отсталость", тот уклонился — решение суда

23:44 Украинка Байндль проиграла в стартовом круге US Open

23:42 Владелец коня, который упал в центре Львова, рассказала свою версию событий

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

23:33 Житель Ивано-Франковской области на полтора года скрылся из воинской части — решение суда

23:24 В ВСУ сообщили, какая ситуация на участке фронта в районе Часового Яра

23:17 В Минэнерго призвали украинцев экономить электроэнергию

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

06:40 Цены на цветные металлы в конце августа — сколько в Украине стоит 1 кг алюминия

26 августа 2024

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

23 августа 2024

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Text

23:57 РФ могла давить на Дурова – эксофицер КГБ объяснил, для чего основатель Telegram был в Азербайджане

Text

22:18 Нардеп заявил, что украинские производители оружия производят больше, чем могут закупить ВСУ

Text

20:07 ТЦК должны реформироваться или исчезнуть — нардеп о работе военкоматов

Text

17:50 Выступление Зеленского на форуме и сложности с возвращением азовцев – эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Новые удары по Украине и Зеленский собрал срочное совещание — эфир День.LIVE

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

12:56 Сколько поврежденной гидрогенерации Украина планирует восстановить до зимы — ответ нардепа

Text

12:31 Нардеп Семинский заявил, что оккупанты улучшили свои дроны для длительных атак на Украину

Text

12:01 Стефанчук объяснил, какую пользу Украина получит от ратификации Римского статута

Text

12:00 Эксперт объяснил, сколько времени нужно для ремонта электромощностей после атак РФ

Text

11:48 Зеленский, Шмыгаль, Ермак и Стефанчук на Форуме Україна 2024. Незалежність — прямой эфир

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку