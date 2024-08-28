Зальцбург и Динамо завершили ответный матч Лиги чемпионов вничью

Матч "РБ Зальцбург" — "Динамо". Фото: "РБ Зальцбург"

В Австрии прошел ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между "РБ Зальцбург" и "Динамо". В первой игре киевляне уступили со счетом 0:2.

Отметный матч завершился ничьей 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч "РБ Зальцбург" — "Динамо"

Киевляне активно начали матч, доминируя в прессинге и контроле мяча. Казалось, что "Динамо" вот-вот откроет счет, но в первой же атаке отличился соперник.

На 12-й минуте Дагим, получив передачу на правом фланге, сместился в центр и точно пробил в правый угол.

Пропустив гол киевляне позволили сопернику выровнять ход матча, но на 29-й минуте сравняли счет в контратаке. Михавко сделал длинную передачу на Ваната, который отправил мяч в дальний угол ворот.

В концовке тайма Кабаев вырывался на ворота соперника, пробежав со своей половины поля, но защитник выбил мяч перед ударом.

Во втором тайме моментов стало еще меньше, а в последние 20 минут "Зальцбург" закрылся на своей половине поля. Однако киевлянам не удавалось доводить дело к ударам. Самый опасный момент был у Шапаренко, которыйс убойной позиции промазал по воротах.

После момента Шапаренко соперник не давал пробивать с таких опасных позиций и довел матч к нужному результату.

"РБ Зальцбург" — "Динамо" — 1:1 Первая игра: 2:0

Голы: Дагим, 12 — Ванат, 294

"РБ Зальцбург": Бласвих — ван дер Бремпт (Бланк, 90+2), Пянтковски, Байду, Дедич — Бидструп (Гурна-Дуат, 74), Капальдо (Диамбу, 64), Кьергор (Нене, 64) — Дагим (Ратков, 74), Йео, Глух.

"Динамо": Бущан — Тимчик (Биловар, 82), Попов (Супряга, 82), Михавко, Дубинчак — Пихалёнок, Бражко (Михайленко, 74), Шапаренко — Ярмоленко (Волошин, 67), Ванат, Кабаев (Брагару, 74).

Предупреждения: Диамбу, Гурна-Дуат — Попов, Михавко, Ванат, Дубинчак, Биловар.

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