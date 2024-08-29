Зинченко станет игроком итальянского клуба до конца недели

Александр Зинченко во время матча. Фото: Reuters/John Sibley

Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко не входит в планы главного тренера лондонцев Микеля Артеты на сезон. "Канониры" готовят трансфер футболиста.

Зинченко перейдет в один из итальянских клубов, сообщает Tutto Mercato.

Читайте также:

Александр Зинченко стал одним из футболистов "Арсенала", которых лондонский клуб попытается продать до закрытия летнего трансферного окна. Украинскому футболисту уже нашли новую команду.

Александр Зинченко борется за мяч. Фото: Reuters/John Sibley

Зинченко переедет в Италию

У "канониров" переизбыток футболистов на позицию левого защитника. Несмотря на универсализм Зинченко, ему не гарантировано место в основе "Арсенала" в сезоне 2024/2025. Микель Артета посоветовал игроку сменить команду, чтобы получать стабильную игровую практику.

Зинченко в матче против "Вулверхэмптона". Фото: Reuters/Ian Walton

Пока речь идет только об аренде. В услугах Зинченко заинтересован туринский "Ювентус", которому нужен опытный левый защитник с лидерскими качествами. Итальянский клуб получит возможность арендовать украинца с правом выкупа его контракта следующим летом. Весь сезон "Ювентус" будет платить зарплату Александру.

Напомним, Шапаренко уйдет из "Динамо" до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец.

Миколенко предложили выгодный контракт в одном из самых популярных клубов Италии.

Лунин принял решение о том, где будет играть — это не "Реал".

"Динамо" нашло нового форварда, который решит проблему команды в атаке.

Определились все участники Лиги чемпионов и их корзины посева.