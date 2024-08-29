Зинченко станет игроком итальянского клуба до конца недели

Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал
Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко не входит в планы главного тренера лондонцев Микеля Артеты на сезон. "Канониры" готовят трансфер футболиста.
Зинченко перейдет в один из итальянских клубов, сообщает Tutto Mercato.
Александр Зинченко стал одним из футболистов "Арсенала", которых лондонский клуб попытается продать до закрытия летнего трансферного окна. Украинскому футболисту уже нашли новую команду.
Зинченко переедет в Италию
У "канониров" переизбыток футболистов на позицию левого защитника. Несмотря на универсализм Зинченко, ему не гарантировано место в основе "Арсенала" в сезоне 2024/2025. Микель Артета посоветовал игроку сменить команду, чтобы получать стабильную игровую практику.
Пока речь идет только об аренде. В услугах Зинченко заинтересован туринский "Ювентус", которому нужен опытный левый защитник с лидерскими качествами. Итальянский клуб получит возможность арендовать украинца с правом выкупа его контракта следующим летом. Весь сезон "Ювентус" будет платить зарплату Александру.
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