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Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

29 августа 2024 09:31
Валерий Ковалевич - Редактор
Зинченко станет игроком итальянского клуба до конца недели
Александр Зинченко во время матча. Фото: Reuters/John Sibley
Валерий Ковалевич - Редактор

Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко не входит в планы главного тренера лондонцев Микеля Артеты на сезон. "Канониры" готовят трансфер футболиста. 

Зинченко перейдет в один из итальянских клубов, сообщает Tutto Mercato

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Александр Зинченко стал одним из футболистов "Арсенала", которых лондонский клуб попытается продать до закрытия летнего трансферного окна. Украинскому футболисту уже нашли новую команду. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко борется за мяч. Фото: Reuters/John Sibley

Зинченко переедет в Италию 

У "канониров" переизбыток футболистов на позицию левого защитника. Несмотря на универсализм Зинченко, ему не гарантировано место в основе "Арсенала" в сезоне 2024/2025. Микель Артета посоветовал игроку сменить команду, чтобы получать стабильную игровую практику. 

Александр Зинченко
Зинченко в матче против "Вулверхэмптона". Фото: Reuters/Ian Walton

Пока речь идет только об аренде. В услугах Зинченко заинтересован туринский "Ювентус", которому нужен опытный левый защитник с лидерскими качествами. Итальянский клуб получит возможность арендовать украинца с правом выкупа его контракта следующим летом. Весь сезон "Ювентус" будет платить зарплату Александру. 

Напомним, Шапаренко уйдет из "Динамо" до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

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спорт футбол Александр Зинченко Футбол трансферы Арсенал

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