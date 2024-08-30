Шахтер пригласит известного тренера для замены Марино Пушичу

Игор Тудор во время работы в "Лацио". Фото: instagram.com/igotudor/

Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич оказался в шаге от отставки. Действующие чемпионы Украины неудачно начали сезон в Премьер-лиге.

Руководство "горняков" уже выбрало кандидата на замену Пушичу, сообщает gp1.hr.

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В четырех турах чемпионата Украины по футболу "Шахтер" одержал только две победы над "Ворсклой" (5:0) и "Левым берегом" (1:0). При этом донецкая команда неожиданно проиграла "Полесью" (0:1) и "Александрии" (3:4). В клубе обеспокоены результатами команды перед стартом Лиги чемпионов.

Марино Пушич после матча. Фото: УНИАН

Кто заменит Пушича в "Шахтере"

Главным кандидатом на должность главного тренера донецкой команды стал бывший защитник туринского "Ювентуса" и сборной Хорватии Игор Тудор, который в настоящее время находится без работы. В украинском клубе считают оптимальной кандидатуру 46-летнего наставника.

Игор Тудор во время работы в "Ювентусе". Фото: instagram.com/igotudor/

В качестве главного тренера Тудор работал с командами из Хорватии, Турции и Италии, включая "Ювентус", а также с французским "Марселем". В его карьере есть один трофей — Кубок Хорватии с "Хайдуком" в сезоне 2012/2013. В июне этого года он ушел из "Лацио" и с тех пор находится без работы.

У Пушича еще есть кредит доверия. Но если он не наладит игру "Шахтера", то в ближайшее время "горняков" возглавит другой наставник.

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