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Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

30 августа 2024 08:31
Валерий Ковалевич - Редактор
Шахтер пригласит известного тренера для замены Марино Пушичу
Игор Тудор во время работы в "Лацио". Фото: instagram.com/igotudor/
Валерий Ковалевич - Редактор

Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич оказался в шаге от отставки. Действующие чемпионы Украины неудачно начали сезон в Премьер-лиге. 

Руководство "горняков" уже выбрало кандидата на замену Пушичу, сообщает gp1.hr

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В четырех турах чемпионата Украины по футболу "Шахтер" одержал только две победы над "Ворсклой" (5:0) и "Левым берегом" (1:0). При этом донецкая команда неожиданно проиграла "Полесью" (0:1) и "Александрии" (3:4). В клубе обеспокоены результатами команды перед стартом Лиги чемпионов. 

Марино Пушич
Марино Пушич после матча. Фото: УНИАН

Кто заменит Пушича в "Шахтере" 

Главным кандидатом на должность главного тренера донецкой команды стал бывший защитник туринского "Ювентуса" и сборной Хорватии Игор Тудор, который в настоящее время находится без работы. В украинском клубе считают оптимальной кандидатуру 46-летнего наставника. 

Игор Тудор
Игор Тудор во время работы в "Ювентусе". Фото: instagram.com/igotudor/

В качестве главного тренера Тудор работал с командами из Хорватии, Турции и Италии, включая "Ювентус", а также с французским "Марселем". В его карьере есть один трофей — Кубок Хорватии с "Хайдуком" в сезоне 2012/2013. В июне этого года он ушел из "Лацио" и с тех пор находится без работы. 

У Пушича еще есть кредит доверия. Но если он не наладит игру "Шахтера", то в ближайшее время "горняков" возглавит другой наставник. 

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спорт футбол ФК Шахтер тренер Игор Тудор

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Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

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