Йожеф Сабо подверг резкой критике двух игроков Динамо

Йожеф Сабо. Фото: ФК Динамо

Бывший тренер сборной Украины на "Динамо" подверг резкой критике двух игроков клуба — Николая Шапаренко и Владислава Ваната. Он заявил, что один "раздут", а другой "слаб".

Об этом Sport.ua.

Читайте также:

Сабо раскритиковал Шпаренко и Ваната

По его словам Николай Шапаренко "распиарен" журналистами и получает слишком много комплиментов.

"Очень много разговоров о Шапаренко, но они раздуты. Журналисты слишком много делают ему комплиментов, называя его чуть ли не великим. Нет! Когда мы проигрываем, он ведет себя как зазнайка. Распиаренный игрок", — сказал он.

Николай Шапаренко. Фото: ФК Динамо

Кроме этого, критике тренера подвергся и Владислав Ванат. Сабо заявил, что он недостаточно профессионально проявляет себя на поле.

"Ванат просто слаб. У него нет скорости и характеристик, которые нужны центральному нападающему. В последней игре с Зальцбургом он был просто никакой. Он не успевает, ему все нужно делать быстрее. Ванат не может ни открыться нормально, ни ударить. Вряд ли его кто-то купит, а если и купят, то он будет сидеть на скамейке", – говорит Сабо.

Владислав Ванат. Фото: ФК Динамо

Напомним, Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не "Арсенал".

Шапаренко уйдет из "Динамо" до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец.

Николаю предложили выгодный контракт в одном из популярнейших клубов Италии.

Лунин принял решение о том, где будет играть — это не "Реал".

Определились все участники Лиги чемпионов и их корзины посева.