Динамо хоче віддати в оренду молоду зірку та легіонера — про кого йдеться
Футбольний клуб "Динамо" має намір віддати в оренду двох гравців. Йдеться про Валентина Рубчинського та Джастіна Лонвейка.
Про це повідомляють у соцмережах.
Трансфер Рубчинського та Лонвейка
Зазначається, що "Динамо" планує віддати в оренду двох гравців. За інформацією Ігоря Бурбаса, цими футболістами є Валентин Рубчинський та Джастін Лонвейк.
За інформацією джерела, Лонвейк повинен повернутись у "Віборг", звідки він перейшов у "Динамо".
На Рубчинського претендує клуб "Карпати". Проте наразі невідомо, чи здійсниться трансфер, адже наразі сторони не узгодили майбутню зарплату гравця.
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