Гравці Динамо на тренуванні. Фото: ФК Динамо

Футбольний клуб "Динамо" має намір віддати в оренду двох гравців. Йдеться про Валентина Рубчинського та Джастіна Лонвейка.

Про це повідомляють у соцмережах.

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Трансфер Рубчинського та Лонвейка

Зазначається, що "Динамо" планує віддати в оренду двох гравців. За інформацією Ігоря Бурбаса, цими футболістами є Валентин Рубчинський та Джастін Лонвейк.

Гравці Динамо. Фото: ФК Динамо

За інформацією джерела, Лонвейк повинен повернутись у "Віборг", звідки він перейшов у "Динамо".

На Рубчинського претендує клуб "Карпати". Проте наразі невідомо, чи здійсниться трансфер, адже наразі сторони не узгодили майбутню зарплату гравця.

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