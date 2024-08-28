Мілевський розкритикував Шовковського через заміну Ярмоленка

Андрій Ярмоленко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський поділився думкою про гру "Динамо" у матчі-відповіді четвертого кваліфікаційного туру Ліги чемпіонів. Київська команда зіграла внічию з "РБ Зальцбург" в Австрії та вибула з турніру.

Мілевський назвав помилку тренерського штабу "Динамо" у матчі із сильним суперником, повідомляє ПРОФУТБОЛ Digital.

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Ексфорвард "біло-синіх" залишився незадоволеним тим, що на 67-й хвилині тренерський штаб команди замінив Андрія Ярмоленка на Назара Волошина. Мілевський упевнений, що досвідчений півзахисник мав залишитися на полі. Експерт порівняв Ярмоленка із собою і пояснив, що такий футболіст здатний забити гол, коли ніхто на це не чекає.

"Не хочу нікому радити, але не можна міняти Ярмоленка. Як би він не втомився, він може будь-якої миті своєю лівою ключкою виконати й забити. Це небезпечно для захисників. Поміняли Ярмоленка — все, поки що", — заявив Мілевський.

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