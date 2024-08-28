Тренер РБ Зальцбург поділився думкою про гру Динамо в ЛЧ

Головний тренер "РБ Зальцбург" Пепейн Лейндерс. Фото: instagram.com/fcredbullsalzburg/

Головний тренер австрійського "РБ Зальцбург" Пепейн Лейндерс поділився думкою про матч-відповідь з київським "Динамо" в Лізі чемпіонів. Молодий наставник похвалив і свою команду, і суперників з України.

Лейндерс заявив, що "РБ Зальцбург" обіграв сильну команду, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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В Австрії відбувся другий матч четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. "РБ Зальцбург" зіграв проти "Динамо" "другим номером" і досяг нічиєї (1:1), яка вивела підопічних Пепейна Лейндерса в наступний етап турніру.

Гравці "РБ Зальцбург" відзначають гол. Фото: instagram.com/fcredbullsalzburg/

Що Лейндерс сказав про "Динамо"

"РБ Зальцбург" довелося пройти два раунди на шляху до основного етапу Ліги чемпіонів. Головний тренер австрійської команди зізнався, що "Динамо" виявилося найсильнішим суперником для його команди.

Пепейн Лейндерс підтвердив, що його тренерський штаб ретельно вивчив манеру гри "Динамо" та пояснив футболістам, як протистояти киянам. Проте "біло-сині" все одно контролювали перебіг обох матчів як мінімум у двох із чотирьох таймів. Лейндерс заявив, що тільки майстерність, досвід та готовність напружено працювати принесли його команді успіх.

Тренер "РБ Зальцбург" назвав "Динамо" сильним суперником і побажав київській команді удачі у Лізі Європи.

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