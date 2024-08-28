Тренер РБ Зальцбург поделился мнением об игре Динамо в ЛЧ

Главный тренер "РБ Зальцбург" Пепейн Лейндерс. Фото: instagram.com/fcredbullsalzburg/

Главный тренер австрийского "РБ Зальцбург" Пепейн Лейндерс поделился мнением об ответном матче с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов. Молодой наставник похвалил и свою команду, и соперников из Украины.

Лейндерс заявил, что "РБ Зальцбург" обыграл сильную команду, сообщает официальный сайт УЕФА.

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В Австрии состоялся второй матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов. "РБ Зальцбург" сыграл против "Динамо" "вторым номером" и добился ничьей (1:1), которая вывела подопечных Пепейна Лейндерса в следующий этап турнира.

Игроки "РБ Зальцбург" празднуют гол. Фото: instagram.com/fcredbullsalzburg/

Что Лейндерс сказал о "Динамо"

"РБ Зальцбург" пришлось пройти два раунда на пути к основному этапу Лиги чемпионов. Главный тренер австрийской команды признался, что "Динамо" оказалось самым сильным соперником для его команды.

Пепейн Лейндерс подтвердил, что его тренерский штаб тщательно изучил манеру игры "Динамо" и объяснил футболистам, как противостоять киевлянам. Однако "бело-синие" все равно контролировали ход обоих матчей как минимум в двух из четырех таймов. Лейндерс заявил, что только мастерство, опыт и готовность напряженно работать принесли его команде успех.

Тренер "РБ Зальцбург" назвал "Динамо" сильным соперником и пожелал киевской команде удачи в Лиге Европы.

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