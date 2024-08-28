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Тренер РБ Зальцбург признался, чем Динамо его удивило — детали

28 августа 2024 10:17
Валерий Ковалевич - Редактор
Тренер РБ Зальцбург поделился мнением об игре Динамо в ЛЧ
Главный тренер "РБ Зальцбург" Пепейн Лейндерс. Фото: instagram.com/fcredbullsalzburg/
Валерий Ковалевич - Редактор

Главный тренер австрийского "РБ Зальцбург" Пепейн Лейндерс поделился мнением об ответном матче с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов. Молодой наставник похвалил и свою команду, и соперников из Украины. 

Лейндерс заявил, что "РБ Зальцбург" обыграл сильную команду, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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В Австрии состоялся второй матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов. "РБ Зальцбург" сыграл против "Динамо" "вторым номером" и добился ничьей (1:1), которая вывела подопечных Пепейна Лейндерса в следующий этап турнира. 

РБ Зальцбург
Игроки "РБ Зальцбург" празднуют гол. Фото: instagram.com/fcredbullsalzburg/ 

Что Лейндерс сказал о "Динамо" 

"РБ Зальцбург" пришлось пройти два раунда на пути к основному этапу Лиги чемпионов. Главный тренер австрийской команды признался, что "Динамо" оказалось самым сильным соперником для его команды. 

Пепейн Лейндерс подтвердил, что его тренерский штаб тщательно изучил манеру игры "Динамо" и объяснил футболистам, как противостоять киевлянам. Однако "бело-синие" все равно контролировали ход обоих матчей как минимум в двух из четырех таймов. Лейндерс заявил, что только мастерство, опыт и готовность напряженно работать принесли его команде успех. 

Тренер "РБ Зальцбург" назвал "Динамо" сильным соперником и пожелал киевской команде удачи в Лиге Европы. 

Напомним, Шапаренко уйдет из "Динамо" до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец.

Миколенко предложили выгодный контракт в одном из самых популярных клубов Италии.

На US Open из украинок остались только Свитолина, Калинина и Костюк — однако есть важный нюанс. 

Шовковский объяснил, чем недоволен в игре "Динамо" после ничьей с "РБ Зальцбург". 

Ребров удивил заявкой сборной Украины на матчи Лиги Наций. 

спорт футбол Лига чемпионов Динамо РБ Зальцбург

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11:09 В Харькове напали на бригаду скорой помощи

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