Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Милевский раскритиковал Шовковского из-за замен в матче Динамо с РБ Зальцбург arrow

Милевский раскритиковал Шовковского из-за замен в матче Динамо с РБ Зальцбург

28 августа 2024 11:51
Валерий Ковалевич - Редактор
Милевский раскритиковал Шовковского из-за замены Ярмоленко
Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
Валерий Ковалевич - Редактор

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский поделился мнением об игре "Динамо" в ответном матче четвертого квалификационного тура Лиги чемпионов. Киевская команда сыграла вничью с "РБ Зальцбург" в Австрии и выбыла из турнира. 

Милевский назвал ошибку тренерского штаба "Динамо" в матче с сильным соперником, сообщает ПРОФУТБОЛ Digital

Читайте также:

Артем Милевский недоволен тем, что "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов в Лигу Европы. Бывший спортсмен заявил, что для болельщиков не имеет значения, насколько хорошо играла команда. Зрители хотят слышать гимн ЛЧ во время матчей "Динамо". 

Владимир Бражко
Владимир Бражко во время поединка. Фото: пресс-служба "Динамо"

Милевский раскритиковал Шовковского 

Экс-форвард "бело-синих" остался недоволен тем, что на 67-й минуте тренерский штаб команды заменил Андрея Ярмоленко на Назара Волошина. Милевский уверен, что опытный полузащитник должен был остаться на поле. Эксперт сравнил Ярмоленко с собой и объяснил, что такой футболист способен забить гол, когда никто этого не ждет. 

"Не хочу никому советовать, но нельзя менять Ярмоленко. Как бы он не устал, он может в любой момент своей левой клюшкой исполнить и забить. Это опасно для защитников. Поменяли Ярмоленко — все, пока", — заявил Милевский. 

Напомним, Шапаренко уйдет из "Динамо" до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец.

Миколенко предложили выгодный контракт в одном из самых популярных клубов Италии.

На US Open из украинок остались только Свитолина, Калинина и Костюк — однако есть важный нюанс. 

Тренер "РБ Зальцбург" признался, чем "Динамо" его удивило — детали. 

Шовковский объяснил, чем недоволен в игре "Динамо" после ничьей с "РБ Зальцбург". 

спорт футбол Лига чемпионов Артем Милевский Динамо Андрей Ярмоленко Александр Шовковский

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:12 На Прикарпатье из-за вспышки опасной болезни школьников переводят на дистанционное обучение

12:06 Ракетный удар по гражданской инфраструктуре Кривого Рога — известно о разрушениях и пострадавших

11:57 Экстренные отключения отменили — как в Украине сегодня будут выключать свет

11:50 Зеленский показал кадры работы спасателей на местах российских ударов

11:44 Рассмотрение некоторыми руководителями РТЦК дел о нарушении военного учета — что решил суд

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан - 80x80

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан

11:43 Хотел сжечь храм, но план не сработал — в Одессе задержали 21-летнего юношу

11:37 Мы потеряем и Угледар — Безуглая объяснила, как россияне легко зашли в Селидово и Новогродовку

11:33 В Буче мужчина пытался утопить ребенка в водоеме, его разыскивает полиция

11:29 Пенсии в Украине — сколько будет стоить месяц стажа с 1 сентября

11:18 Украинцы могут получить помощь в 10,8 тыс. грн — где принимают заявки в августе

12:12 На Прикарпатье из-за вспышки опасной болезни школьников переводят на дистанционное обучение

12:06 Ракетный удар по гражданской инфраструктуре Кривого Рога — известно о разрушениях и пострадавших

11:57 Экстренные отключения отменили — как в Украине сегодня будут выключать свет

11:50 Зеленский показал кадры работы спасателей на местах российских ударов

11:44 Рассмотрение некоторыми руководителями РТЦК дел о нарушении военного учета — что решил суд

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан - 80x80

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан

11:43 Хотел сжечь храм, но план не сработал — в Одессе задержали 21-летнего юношу

11:37 Мы потеряем и Угледар — Безуглая объяснила, как россияне легко зашли в Селидово и Новогродовку

11:33 В Буче мужчина пытался утопить ребенка в водоеме, его разыскивает полиция

11:29 Пенсии в Украине — сколько будет стоить месяц стажа с 1 сентября

11:18 Украинцы могут получить помощь в 10,8 тыс. грн — где принимают заявки в августе

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

06:40 Цены на цветные металлы в конце августа — сколько в Украине стоит 1 кг алюминия

26 августа 2024

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

10:24 Генерал-лейтенант назвал главное отличие дрона от ракеты "Паляниця"

Text

09:31 Романенко прокомментировал создание первой украинской баллистической ракеты

Text

08:00 Первая украинская баллистика и срочное заседание Совета Украина-НАТО — эфир Ранок.LIVE

27 августа 2024
Text

23:57 РФ могла давить на Дурова – эксофицер КГБ объяснил, для чего основатель Telegram был в Азербайджане

Text

22:18 Нардеп заявил, что украинские производители оружия производят больше, чем могут закупить ВСУ

Text

20:07 ТЦК должны реформироваться или исчезнуть — нардеп о работе военкоматов

Text

17:50 Выступление Зеленского на форуме и сложности с возвращением азовцев – эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Новые удары по Украине и Зеленский собрал срочное совещание — эфир День.LIVE

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан - 80x80

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан

Text

12:56 Сколько поврежденной гидрогенерации Украина планирует восстановить до зимы — ответ нардепа

Text

12:31 Нардеп Семинский заявил, что оккупанты улучшили свои дроны для длительных атак на Украину

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку