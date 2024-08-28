Милевский раскритиковал Шовковского из-за замены Ярмоленко

Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский поделился мнением об игре "Динамо" в ответном матче четвертого квалификационного тура Лиги чемпионов. Киевская команда сыграла вничью с "РБ Зальцбург" в Австрии и выбыла из турнира.

Милевский назвал ошибку тренерского штаба "Динамо" в матче с сильным соперником, сообщает ПРОФУТБОЛ Digital.

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Милевский раскритиковал Шовковского

Экс-форвард "бело-синих" остался недоволен тем, что на 67-й минуте тренерский штаб команды заменил Андрея Ярмоленко на Назара Волошина. Милевский уверен, что опытный полузащитник должен был остаться на поле. Эксперт сравнил Ярмоленко с собой и объяснил, что такой футболист способен забить гол, когда никто этого не ждет.

"Не хочу никому советовать, но нельзя менять Ярмоленко. Как бы он не устал, он может в любой момент своей левой клюшкой исполнить и забить. Это опасно для защитников. Поменяли Ярмоленко — все, пока", — заявил Милевский.

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