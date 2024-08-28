Роналду радить Аль-Насру запросити Зідана на роль головного тренера

Кріштіану Роналду святкує гол. Фото: instagram.com/cristiano/

У чемпіонаті Саудівської Аравії "Аль-Наср" обіграв команду "Аль-Фейха" з рахунком 4:1. Це перша перемога підопічних Луїша Каштру у двох турах національної першості.

Кріштіану Роналду забив чудовий гол зі штрафного, повідомляє Marca.

Читайте також:

"Аль-Наср" контролював перебіг матчу та без проблем обіграв на виїзді скромного суперника. Бразилець Таліска записав на свій рахунок дубль, ще один гол забив Марсело Брозович. Окрасою поєдинку став м'яч, який зі штрафного забив Кріштіану Роналду.

Новий тренер для "Аль-Насра"

Незадовго до матчу з'явилася інформація, що Кріштіану Роналду зустрівся з керівництвом клубу. Португалець обговорив своє майбутнє в "Аль-Насрі", а також запропонував клубу запросити нового тренера.

Бастіан Швайнштайгер, Патрік Вієйра, Зінедін Зідан, Алессандро Дель П'єро та Ріо Фердінанд. Фото: instagram.com/zidane/

Роналду вважає, що нинішній наставник не зможе зробити "Аль-Наср" чемпіоном Саудівської Аравії. Португалець запропонував замінити Луїша Каштру одним із найвідоміших наставників світу. Йдеться про Зінедіна Зідана, який з літа 2021 року перебуває без роботи. Французький фахівець працював лише з мадридським "Реалом". Він виграв три Ліги чемпіонів та два чемпіонати Іспанії.

"Аль-Наср" після двох турів йде на другому місці у турнірній таблиці Саудівської Аравії. У наступному турі команда Луїша Каштру прийме "Аль-Ахлі".

Нагадаємо, Шапаренко піде з "Динамо" до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець.

Миколенку запропонували вигідний контракт в одному з найпопулярніших клубів Італії.

На US Open з українок залишились тільки Світоліна, Калініна та Костюк — проте є важливий нюанс.

Тренер "РБ Зальцбург" зізнався, чим "Динамо" його здивувало — деталі

Шовковський пояснив, чим незадоволений у грі "Динамо" після нічиєї з "РБ Зальцбург".