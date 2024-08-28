Роналду советует Аль-Насру пригласить Зидана на роль главного тренера

Криштиану Роналду празднует гол. Фото: instagram.com/cristiano/

В чемпионате Саудовской Аравии "Аль-Наср" обыграл команду "Аль-Фейха" со счетом 4:1. Это первая победа подопечных Луиша Каштру в двух турах национального первенства.

Криштиану Роналду забил красивый гол со штрафного, сообщает Marca.

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"Аль-Наср" контролировал ход матча и без проблем обыграл на выезде скромного соперника. Бразилец Талиска записал на свой счет дубль, еще один гол забил Марсело Брозович. Украшением поединка стал мяч, который со штрафного забил Криштиану Роналду.

Новый тренер для "Аль-Насра"

Незадолго до матча появилась информация о том, что Криштиану Роналду встретился с руководством клуба. Португалец обсудил свое будущее в "Аль-Насре", а также предложил клубу пригласить нового тренера.

Бастиан Швайнштайгер, Патрик Виейра, Зинедин Зидан, Алессандро Дель Пьеро и Рио Фердинанд. Фото: instagram.com/zidane/

Роналду считает, что нынешний наставник не сумеет сделать "Аль-Наср" чемпионом Саудовской Аравии. Португалец предложил заменить Луиша Каштру одним из самых известных наставников мира. Речь идет о Зинедине Зидане, который с лета 2021 года находится без работы. Французский специалист работал только с мадридским "Реалом". Он выиграл три Лиги чемпионов и два чемпионата Испании.

"Аль-Наср" после двух туров идет на втором месте в турнирной таблице Саудовской Аравии. В следующем туре команда Луиша Каштру примет "Аль-Ахли".

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