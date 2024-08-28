Маркевич назвав найкращих гравців Динамо після вильоту з Ліги чемпіонів

Тарас Михавко бореться із суперником. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич поділився думкою про гру київського "Динамо" у матчі-відповіді четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. "Біло-сині" не зуміли обіграти австрійський "РБ Зальцбург" (1:1).

Мирон Маркевич заявив, що "Динамо" заграло краще під керівництвом Олександра Шовковського, повідомляє Sport.ua.

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Український тренер похвалив свого молодого колегу Олександра Шовковського за роботу на чолі "Динамо". Мирон Маркевич заявив, що за останні пів року київська команда почала гравця різноманітніше, на високій швидкості, функціональна підготовка футболістів теж покращала.

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Кого Маркевич виділив у "Динамо"

Екснаставник львівських "Карпат" згадав молодого захисника Тараса Михавко. Маркевич похвалив гравця за "феноменальний перший пас" та заявив, що незабаром цей футболіст зможе стати одним із лідерів "Динамо". Також тренер з цікавістю стежить за розвитком кар'єри Кабаєва, Пихальонка та Шапаренка.

Маркевич зазначив, що гравцям "Динамо" треба працювати над реалізацією моментів. Українські футболісти регулярно створювали небезпеку біля воріт "РБ Зальцбург", але зуміли забити цьому супернику лише один м'яч.

Тренер не сумнівається, що "Динамо" зуміє вийти з групи в Лізі чемпіонів, якщо збереже всіх ключових виконавців і обійдеться без травм.

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