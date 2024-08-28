Маркевич назвал лучших игроков Динамо после вылета из Лиги чемпионов

Тарас Михавко борется с соперником. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением об игре киевского "Динамо" в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов. "Бело-синие" не сумели обыграть австрийский "РБ Зальцбург" (1:1).

Мирон Маркевич заявил, что "Динамо" заиграло лучше под руководством Александра Шовковского, сообщает Sport.ua.

Читайте также:

Украинский тренер похвалил своего молодого коллегу Александра Шовковского за работу во главе "Динамо". Мирон Маркевич заявил, что за последние полгода киевская команда начала игрока более разнообразно, на высокой скорости, функциональная подготовка футболистов тоже улучшилась.

Владислав Ванат забивает гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кого Маркевич выделил в "Динамо"

Экс-наставник львовских "Карпат" упомянул молодого защитника Тараса Михавко. Маркевич похвалил игрока за "феноменальный первый пас" и заявил, что вскоре этот футболист сможет стать одним из лидеров "Динамо". Также тренер с интересом следит за развитием карьеры Кабаева, Пихаленка и Шапаренко.

Маркевич отметил, что игрокам "Динамо" надо работать над реализацией моментов. Украинские футболисты регулярно создавали опасность у ворот "РБ Зальцбурга", но сумели забить этому сопернику только один мяч.

Тренер не сомневается в том, что "Динамо" сумеет выйти из группы в Лиге чемпионов, если сохранит всех ключевых исполнителей и обойдется без травм.

Напомним, Шапаренко уйдет из "Динамо" до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец.

Миколенко предложили выгодный контракт в одном из самых популярных клубов Италии.

Милевский раскритиковал Шовковского из-за замен в матче "Динамо" с "РБ Зальцбург".

На US Open из украинок остались только Свитолина, Калинина и Костюк — однако есть важный нюанс.

Тренер "РБ Зальцбург" признался, чем "Динамо" его удивило — детали.