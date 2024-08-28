Игроки "Динамо" на тренировке. Фото: ФК Динамо

Футбольный клуб "Динамо" намерен отдать в аренду двух игроков. Речь идет о Валентине Рубчинском и Джастине Лонвейке.

Об этом сообщают в соцсетях.

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Трансфер Рубчинского и Лонвейка

Отмечается, что "Динамо" планирует отдать в аренду двух игроков. По информации Игоря Бурбаса, этими футболистами являются Валентин Рубчинский и Джастин Лонвейк.

Игроки Динамо. Фото: ФК Динамо

По информации источника, Лонвейк должен вернуться в "Виборг", откуда он перешел в "Динамо".

На Рубчинского претендует клуб "Карпаты". Однако пока неизвестно, осуществится ли трансфер, ведь стороны не согласовали будущую зарплату игрока.

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