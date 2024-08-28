Динамо хочет отдать в аренду молодую звезду и легионера — о ком идет речь
Футбольный клуб "Динамо" намерен отдать в аренду двух игроков. Речь идет о Валентине Рубчинском и Джастине Лонвейке.
Об этом сообщают в соцсетях.
Трансфер Рубчинского и Лонвейка
Отмечается, что "Динамо" планирует отдать в аренду двух игроков. По информации Игоря Бурбаса, этими футболистами являются Валентин Рубчинский и Джастин Лонвейк.
По информации источника, Лонвейк должен вернуться в "Виборг", откуда он перешел в "Динамо".
На Рубчинского претендует клуб "Карпаты". Однако пока неизвестно, осуществится ли трансфер, ведь стороны не согласовали будущую зарплату игрока.
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