Лунін вирішив не продовжувати контракт із Реалом — українець готується до зміни клубу

Андрій Лунін працює на тренуванні "Реалу". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін ухвалив остаточне рішення щодо свого майбутнього. Футболіст хоче піти з іспанського клубу.

Вже за пів року Лунін може підписати контракт з іншою командою, повідомляє Diario AS.

Читайте також:

Андрій Лунін не прийняв пропозицію продовжити контракт із мадридським "Реалом". Головною умовою українця було місце в основі команди, але тренерський штаб "бланкос" на чолі з Карло Анчелотті не погодився на це.

Де гратиме Лунін

Термін дії контракту голкіпера із "Реалом" закінчиться влітку 2025 року. За 11 місяців Андрій Лунін може піти з іспанського клубу на правах вільного агента. Цей факт дозволить українцеві обрати найвигіднішу пропозицію, оскільки наступному клубу воротаря не доведеться платити за нього відступні.

Андрій Лунін з дружиною. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

За пів року до закінчення контракту Лунін офіційно зможе вести переговори із потенційним новим клубом. Не виключено, що він змінить команду вже у січні 2025 року. Голкіпер хоче отримувати регулярну ігрову практику та повернутися в основу збірної України. Анчелотті бачить у Луніні лише резервного футболіста, який у разі потреби зможе замінити Тібо Куртуа.

Нагадаємо, Шапаренко піде з "Динамо" до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець.

Миколенку запропонували вигідний контракт в одному з найпопулярніших клубів Італії.

Роналду та Зідан знову працюватимуть в одному клубі — що відомо.

Мілевський розкритикував Шовковського через заміни у матчі "Динамо" з "РБ Зальцбург".

Тренер "РБ Зальцбург" зізнався, чим "Динамо" його здивувало — деталі.