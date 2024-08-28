Лунін вирішив не продовжувати контракт із Реалом — українець готується до зміни клубу

Лунін прийняв рішення про те, де гратиме — це не Реал
Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін ухвалив остаточне рішення щодо свого майбутнього. Футболіст хоче піти з іспанського клубу.
Вже за пів року Лунін може підписати контракт з іншою командою, повідомляє Diario AS.
Андрій Лунін не прийняв пропозицію продовжити контракт із мадридським "Реалом". Головною умовою українця було місце в основі команди, але тренерський штаб "бланкос" на чолі з Карло Анчелотті не погодився на це.
Де гратиме Лунін
Термін дії контракту голкіпера із "Реалом" закінчиться влітку 2025 року. За 11 місяців Андрій Лунін може піти з іспанського клубу на правах вільного агента. Цей факт дозволить українцеві обрати найвигіднішу пропозицію, оскільки наступному клубу воротаря не доведеться платити за нього відступні.
За пів року до закінчення контракту Лунін офіційно зможе вести переговори із потенційним новим клубом. Не виключено, що він змінить команду вже у січні 2025 року. Голкіпер хоче отримувати регулярну ігрову практику та повернутися в основу збірної України. Анчелотті бачить у Луніні лише резервного футболіста, який у разі потреби зможе замінити Тібо Куртуа.
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