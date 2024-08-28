Лунин решил не продлевать контракт с Реалом — украинец готовится к смене клуба

Андрей Лунин работает на тренировке "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин принял окончательное решение по поводу своего будущего. Футболист хочет уйти из испанского клуба.

Уже через полгода Лунин может подписать контракт с другой командой, сообщает Diario AS.

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Андрей Лунин не принял предложение продлить контракт с мадридским "Реалом". Главным условием украинца было место в основе команды, но тренерский штаб "бланкос" во главе с Карло Анчелотти не согласился на это.

Где будет играть Лунин

Срок действия контракта голкипера с "Реалом" закончится летом 2025 года. Через 11 месяцев Андрей Лунин может уйти из испанского клуба на правах свободного агента. Этот факт позволит украинцу выбрать наиболее выгодное предложение, поскольку следующему клубу вратаря не придется платить за него отступные.

Андрей Лунин​​​​​​ с женой. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

За полгода до окончания контракта Лунин официально сможет вести переговоры с потенциальным новым клубом. Не исключено, что он сменит команду уже в январе 2025 года. Голкипер хочет получать регулярную игровую практику и вернуться в основу сборной Украины. Анчелотти видит в Лунине только резервного футболиста, который в случае необходимости сможет заменить Тибо Куртуа.

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