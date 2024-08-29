Ліга чемпіонів 2024/2025: Шахтар у другому кошику — які суперники будуть в українців

Гравці "Шахтаря" в УПЛ. Фото: "Шахтар"

Після завершення плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів визначились всі учасники основної частини турніру. Також всі команди були розподілені в кошики для посіву.

Донецький "Шахтар" опинився в другому кошику, повідомив портал Новини.LIVE.

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Найсильніші команди за рейтингом потрапили в перший кошик. В ньому чемпіони Англії — "Манчестер Сіті", Німеччини — "Баварія", Іспанії — "Реал", Італії — "Інтер" та Франції — "ПСЖ".

Також в першому кошику "Ліверпуль", "Боруссія" Дортмунд, "Лейпциг" та "Барселона".

У другому кошику "Баєр" Леверкузен, "Атлетіко" Мадрид, туринський "Ювентус", лісабонська "Бенфіка", лондонський "Арсенал", "Брюгге", "Мілан", переможець Ліги Європи "Аталанта" та донецький "Шахтар", який пробився в основну частину турніру завдяки високому рейтингу.

Третій кошик виявився менш небезпечним ніж четвертий. У ньому найсильнішими командами є "Феєноорд" та "Спортінг". З "ПСВ", "Динамо" Загреб, "Зальцбургом", "Ліллем", "Црвеною Звездою", "Янг Бойзом" та "Селтіком" можна впевнено грати.

Четвертий кошик вийшов потужним, оскільки в ньому з аутсайдерів лише австрійський "Штурм", "Слован" Братислава та празька "Спарта". "Монако", "Астон Вілла", "Болонья", "Жирона", "Штутгарт" та "Брест" є представниками топових чемпіонатів.

Жеребкування основної частини турніру відбудеться 29 серпня о 19:00.

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