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Определились все участники Лиги чемпионов и их корзины посева

29 августа 2024 09:10
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Лига чемпионов 2024/2025: Шахтер во второй корзине - какие соперники будут у украинцев
Игроки "Шахтера" в УПЛ. Фото: "Шахтер"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

После завершения плей-офф квалификации Лиги чемпионов определились все участники основной части турнира. Также все команды были распределены в корзины для посева.

Донецкий "Шахтер" оказался во второй корзине, сообщил портал Новини.LIVE.

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Сильнейшие команды по рейтингу попали в первую корзину. В нем чемпионы Англии — "Манчестер Сити", Германии — "Бавария", Испании — "Реал", Италии — "Интер" и Франции — "ПСЖ".

Также в первой корзине "Ливерпуль", "Боруссия" Дортмунд, "Лейпциг" и "Барселона".

Во второй корзине "Байер" Леверкузен, "Атлетико" Мадрид, туринский "Ювентус", лиссабонская "Бенфика", лондонский "Арсенал", "Брюгге", "Милан", победитель Лиги Европы "Аталанта" и донецкий "Шахтер", пробившийся в основную часть турнира благодаря высокому рейтингу.

Третья корзина оказалась менее опасной чем четвертая. В нем сильнейшими командами являются "Фейеноорд" и "Спортинг". С "ПСВ", "Динамо" Загреб, "Зальцбургом", "Лиллем", "Црвеной Звездой", "Янг Бойзом" и "Селтиком" можно уверенно играть.

Четвертая корзина получилась мощной, поскольку в ней из аутсайдеров только австрийский "Штурм", "Слован" Братислава и пражская "Спарта". "Монако", "Астон Вилла", "Болонья", "Жирона", "Штутгарт" и "Брест" являются представителями топовых чемпионатов.

Жеребьевка основной части турнира состоится 29 августа в 19.00.

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