Йожеф Сабо різко розкритикував двох гравців Динамо

Йожеф Сабо. Фото: ФК Динамо

Колишній тренер збірної України на "Динамо" різко розкритикував двох гравців клубу — Миколу Шапаренка та Владислава Ваната. Він заявив, що один "роздутий", а інший "слабкий".

Про це Sport.ua.

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За його словами Микола Шапаренко "розпіарений" журналістами та отримує забагато компліментів.

"Дуже багато розмов про Шапаренка, але вони роздуті. Журналісти занадто багато роблять йому компліментів, називаючи його мало не великим. Ні! Коли ми програємо, він поводиться, як зазнайка. Розпіарений гравець", — сказав він.

Микола Шапаренко. Фото: ФК Динамо

Крім цього критиці тренера піддався й Владислав Ванат. Сабо заявив, що він недостатньо професійно проявляє себе на полі.

"Ванат просто слабкий. У нього немає швидкості та характеристик, які потрібні центральному нападнику. В останній грі із Зальцбургом він був просто ніякий. Він не встигає, йому все треба робити швидше. Ванат не може ні відкритися нормально, ні вдарити. Навряд чи його хтось купить, а якщо і куплять, то він сидітиме на лавці", – каже Сабо.

Владислав Ванат. Фото: ФК Динамо

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