Бущан станет игроком одного из лучших клубов Турции

Георгий Бущан благодарит болельщиков за поддержку. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" готовится к уходу еще одного футболиста. Голкипер сборной Украины Георгий Бущан может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Бущан стал приоритетной трансферной целью известного клуба, сообщает Fanatik.

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Летнее трансферное окно в Европе постепенно закрывается. Вслед за командами Англии, Испании и Италии и турецкие клубы скоро не смогут регистрировать новичков. Однако пока остается время на приобретение игроков, ситуацией готов воспользоваться один из стамбульских грандов.

Георгий Бущан во время разминки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Где будет выступать Бущан

Контракт голкипера сборной Украины с "Динамо" действует до лета 2026 гола, однако Бущан уже сейчас может сменить клуб. В его услугах заинтересован "Бешикташ", который неудачно начал сезон и пропускает много голов. Тренерский штаб стамбульской команды попросил руководство клуба приобрести нового вратаря. "Бешикташ" выбрал Бущана.

Георгий Бущан во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Стамбульцы готовы предложить за украинского футболиста 5 млн евро. "Динамо" готово отпустить 30-летнего голкипера, но просит увеличить сумму сделки.

В начале нынешнего сезона Георгий Бущан набрал прекрасную форму и помог "Динамо" выйти в основной турнир Лиги Европы. В случае его продажи новым основным голкипером украинской команды станет Руслан Нещерет.

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