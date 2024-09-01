Бущан станет игроком одного из лучших клубов Турции

Бущан может перейти в турецкий клуб в последний день трансферного окна
Киевское "Динамо" готовится к уходу еще одного футболиста. Голкипер сборной Украины Георгий Бущан может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Бущан стал приоритетной трансферной целью известного клуба, сообщает Fanatik.
Летнее трансферное окно в Европе постепенно закрывается. Вслед за командами Англии, Испании и Италии и турецкие клубы скоро не смогут регистрировать новичков. Однако пока остается время на приобретение игроков, ситуацией готов воспользоваться один из стамбульских грандов.
Где будет выступать Бущан
Контракт голкипера сборной Украины с "Динамо" действует до лета 2026 гола, однако Бущан уже сейчас может сменить клуб. В его услугах заинтересован "Бешикташ", который неудачно начал сезон и пропускает много голов. Тренерский штаб стамбульской команды попросил руководство клуба приобрести нового вратаря. "Бешикташ" выбрал Бущана.
Стамбульцы готовы предложить за украинского футболиста 5 млн евро. "Динамо" готово отпустить 30-летнего голкипера, но просит увеличить сумму сделки.
В начале нынешнего сезона Георгий Бущан набрал прекрасную форму и помог "Динамо" выйти в основной турнир Лиги Европы. В случае его продажи новым основным голкипером украинской команды станет Руслан Нещерет.
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