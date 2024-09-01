Бущан стане гравцем одного з найкращих клубів Туреччини

Георгій Бущан дякує вболівальникам за підтримку. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" готується до відходу ще одного футболіста. Голкіпер збірної України Георгій Бущан може продовжити кар'єру у чемпіонаті Туреччини.

Бущан став пріоритетною трансферною метою відомого клубу, повідомляє Fanatik.

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Георгій Бущан під час розминки. Фото: пресслужба "Динамо"

Де виступатиме Бущан

Контракт голкіпера збірної України з "Динамо" діє до літа 2026 року, проте Бущан вже зараз може змінити клуб. У його послугах зацікавлений "Бешикташ", який невдало розпочав сезон та пропускає багато голів. Тренерський штаб стамбульської команди попросив керівництво клубу придбати нового воротаря. "Бешикташ" обрав Бущана

Георгій Бущан під час матчу Фото: пресслужба "Динамо"

Стамбульці готові запропонувати за українського футболіста 5 млн євро. "Динамо" готове відпустити 30-річного голкіпера, але просить збільшити суму угоди.

На початку цього сезону Георгій Бущан набрав чудову форму та допоміг "Динамо" вийти в основний турнір Ліги Європи. У разі продажу новим основним голкіпером української команди стане Руслан Нещерет.

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