Трубін залишився без головного тренера
Португальська "Бенфіка" перестала терпіти головного тренера Роджера Шмідта. Сталося це після втрати очок в чемпіонаті Португалії.
Про звільнення повідомила пресслужба "Бенфіки".
Шмідт покинув "Бенфіку"
Команда під керівництвом Шмідта добре виглядала лише в перший його сезон, коли вдалося виграти чемпіонат Португалії, Суперкубок, а потім дійти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
В сезоні 2023/2024 років команда залишилась без чемпіонства та погано виступила в єврокубках.
Всього зі Шмідтом "Бенфіка" виграла 81 матч, 17 разів заграла внічию та зазнала 17 поразок.
Зазначимо, що 57-річний спеціаліст раніше працював у "Падеборні 07", "РБ Зальцбург", "Баєрі" та ПСВ.
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