Бенфіка звільнила Роджера Шмідта після втрати очок у чемпіонаті

Роджер Шмідт. Фото: "Бенфика"

Португальська "Бенфіка" перестала терпіти головного тренера Роджера Шмідта. Сталося це після втрати очок в чемпіонаті Португалії.

Про звільнення повідомила пресслужба "Бенфіки".

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Команда під керівництвом Шмідта добре виглядала лише в перший його сезон, коли вдалося виграти чемпіонат Португалії, Суперкубок, а потім дійти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

В сезоні 2023/2024 років команда залишилась без чемпіонства та погано виступила в єврокубках.

Всього зі Шмідтом "Бенфіка" виграла 81 матч, 17 разів заграла внічию та зазнала 17 поразок.

Зазначимо, що 57-річний спеціаліст раніше працював у "Падеборні 07", "РБ Зальцбург", "Баєрі" та ПСВ.

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