Трубін повернувся у стрій та готовий посилити збірну України у Лізі націй

Анатолій Трубін. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Португальська "Бенфіка" здобула необхідне посилення перед наступними матчами. З лазарету повернулися у стрій аргентинський ветеран Анхель Ді Марія та український голкіпер Анатолій Трубін.

Про це повідомив головний тренер португальської "Бенфіки" Роджер Шмідт, слова якого навів портал Recor.

Читайте також:

Анатолій Трубін під час матчу. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Реброву можна не хвилюватися

За словами Шмідта, він уже може розраховувати на Ді Марію та Трубіна, але досі травмовані три важливі футболісти — Андре Гомеш, Андреас Шельдеруп та Ян-Ніклас Бесте.

Зазначимо, що у грі чемпіонату Португалії проти "Каса Піа" (3:0) Трубін отримав розтягнення гомілкостопа.

Трубін може повернутися на поле 24 серпня у матчі "Бенфіки" проти "Ештрелу Амадора".

Також Трубін зможе допомогти збірній України у Лізі націй, де 7 вересня збірна України зіграє проти Албанії, 10 вересня з Чехією.

Нагадаємо, Циганкова продадуть — на його позицію "Жирона" купила найдорожчого гравця в історії.

Ребров може піти зі збірної України вже у жовтні, що відомо.

"Динамо" знайшло нового форварда, який вирішить проблему команди в атаці.

Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу.

Джокович зворушливо звернувся до Алькараса після тенісного матчу.