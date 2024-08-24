Трубін повернувся у стрій та готовий посилити збірну України у Лізі націй

Основний воротар збірної України відновився від травми
Португальська "Бенфіка" здобула необхідне посилення перед наступними матчами. З лазарету повернулися у стрій аргентинський ветеран Анхель Ді Марія та український голкіпер Анатолій Трубін.
Про це повідомив головний тренер португальської "Бенфіки" Роджер Шмідт, слова якого навів портал Recor.
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За словами Шмідта, він уже може розраховувати на Ді Марію та Трубіна, але досі травмовані три важливі футболісти — Андре Гомеш, Андреас Шельдеруп та Ян-Ніклас Бесте.
Зазначимо, що у грі чемпіонату Португалії проти "Каса Піа" (3:0) Трубін отримав розтягнення гомілкостопа.
Трубін може повернутися на поле 24 серпня у матчі "Бенфіки" проти "Ештрелу Амадора".
Також Трубін зможе допомогти збірній України у Лізі націй, де 7 вересня збірна України зіграє проти Албанії, 10 вересня з Чехією.
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