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Основной вратарь сборной Украины восстановился от травмы

24 августа 2024 14:35
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Трубин вернулся в строй и готов усилить сборную Украины в Лиге наций
Анатолий Трубин. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Португальская "Бенфика" получила необходимое усиление перед следующими матчами. Из лазарета вернулись в строй аргентинский ветеран Анхель Ди Мария и украинский голкипер Анатолий Трубин.

Об этом сообщил главный тренер португальской "Бенфики" Роджер Шмидт, слова которого привел портал Record.

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Анатолий Трубин во время матча. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Реброву можно не волноваться

По словам Шмидта, он уже может рассчитывать на Ди Марию и Трубина, но до сих пор травмированы три важных футболиста — Андре Гомеш, Андреас Шельдеруп и Ян-Никлас Бесте.

Отметим, что в игре чемпионата Португалии против "Каса Пиа" (3:0) Трубин получил растяжение голеностопа.

Трубин может вернуться на поле 24 августа в матче "Бенфики" против "Эштрела Амадора".

Также Трубин сможет помочь сборной Украины в Лиге наций, где 7 сентября сборная Украины сыграет против Албании, 10-го сентября с Чехией.

Напомним, Цыганкова продадут — на его позицию "Жирона" купила самого дорогого игрока в истории.

Ребров может уйти из сборной Украины уже в октябре — что известно.

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футбол Сборная Украины по футболу Бенфика Анатолий Трубин травма

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