Динамо Київ дізналося суперників у Лізі Європи після жеребкування

Динамо дізналося суперників у Лізі Європи — Рома з Довбиком та інші команди
Український футбол представлений у Лізі Європи київським "Динамо", яке не зуміло пробитися до основного турніру Ліги чемпіонів. Столична команда впізнала суперників із єврокубкового турніру.
"Динамо" має непогані шанси на вихід у плей-офф турніру згідно з підсумками жеребкування, повідомляє портал Новини.LIVE.
У п'ятницю, 30 серпня, відбулося жеребкування основного етапу Ліги Європи. Усі учасники цієї стадії турніру впізнали суперників, з яким гратимуть у сезоні 2024/2025.
Суперники "Динамо" (Київ)
Кожен учасник групового етапу Ліги Європи зіграє по вісім матчів. Чотири поєдинки будуть домашніми, ще чотири мають провести на виїзді. Найкращі дев'ять команд безпосередньо вийдуть у плей-офф турніру.
З ким зіграє команда Шовковського
- "Лаціо" (Італія) — вдома
- "Рома" (Італія) — на виїзді
- "Ференцварош" (Угорщина) — вдома
- "Реал Сосьєдад" (Іспанія) — на виїзді
- "Вікторія" (Чехія) — вдома
- "Галатасарай" (Туреччина) — на виїзді
- РФШ (Латвія) — вдома
- "Гоффенхайм" (Німеччина) — на виїзді.
Перші матчі групового раунду Ліги Європи відбудуться 25 та 26 вересня. Повний розклад поєдинків буде сформовано пізніше.
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