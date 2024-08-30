Динамо Київ дізналося суперників у Лізі Європи після жеребкування

"Динамо" після матчу. Фото: пресслужба клубу

Український футбол представлений у Лізі Європи київським "Динамо", яке не зуміло пробитися до основного турніру Ліги чемпіонів. Столична команда впізнала суперників із єврокубкового турніру.

"Динамо" має непогані шанси на вихід у плей-офф турніру згідно з підсумками жеребкування, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У п'ятницю, 30 серпня, відбулося жеребкування основного етапу Ліги Європи. Усі учасники цієї стадії турніру впізнали суперників, з яким гратимуть у сезоні 2024/2025.

Артем Довбик зіграє проти "Динамо" у складі "Роми". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Суперники "Динамо" (Київ)

Кожен учасник групового етапу Ліги Європи зіграє по вісім матчів. Чотири поєдинки будуть домашніми, ще чотири мають провести на виїзді. Найкращі дев'ять команд безпосередньо вийдуть у плей-офф турніру.

З ким зіграє команда Шовковського

"Лаціо" (Італія) — вдома

"Рома" (Італія) — на виїзді

"Ференцварош" (Угорщина) — вдома

"Реал Сосьєдад" (Іспанія) — на виїзді

"Вікторія" (Чехія) — вдома

"Галатасарай" (Туреччина) — на виїзді

РФШ (Латвія) — вдома

"Гоффенхайм" (Німеччина) — на виїзді.

Перші матчі групового раунду Ліги Європи відбудуться 25 та 26 вересня. Повний розклад поєдинків буде сформовано пізніше.

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