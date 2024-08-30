Динамо Киев узнало соперников в Лиге Европы после жеребьевки

"Динамо" после матча. Фото: пресс-служба клуба

Украинский футбол представлен в Лиге Европы киевским "Динамо", которое не сумело пробиться в основной турнир Лиги чемпионов. Столичная команда узнала соперников по еврокубковому турниру.

У "Динамо" хорошие шансы на выход в плей-офф турнира согласно итогам жеребьевки, сообщает портал Новини.LIVE.

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В пятницу, 30 августа, состоялась жеребьевка основного этапа Лиги Европы. Все участники этой стадии турнира узнали соперников, с которым будут играть в сезоне 2024/2025.

Артем Довбик сыграет против "Динамо" в составе "Ромы". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Соперники "Динамо" (Киев)

Каждый участники группового этапа Лиги Европы сыграет по восемь матчей. Четыре поединка будут домашними, еще четыре предстоит провести на выезде. Лучшие девять команд напрямую выйдут в плей-офф турнира.

С кем сыграет команда Шовковского

"Лацио" (Италия) — дома

"Рома" (Италия) — на выезде

"Ференцварош" (Венгрия) — дома

"Реал Сосьедад" (Испания) — на выезде

"Виктория" (Чехия) — дома

"Галатасарай" (Турция) — на выезде

РФШ (Латвия) — дома

"Хоффенхайм" (Германия) — на выезде.

Первые матчи группового раунда Лиги Европы состоятся 25 и 26 сентября. Полное расписание поединков будет сформировано позже.

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