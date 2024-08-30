Динамо Киев узнало соперников в Лиге Европы после жеребьевки

Динамо узнало соперников в Лиге Европы — Рома с Довбиком и другие команды
Украинский футбол представлен в Лиге Европы киевским "Динамо", которое не сумело пробиться в основной турнир Лиги чемпионов. Столичная команда узнала соперников по еврокубковому турниру.
У "Динамо" хорошие шансы на выход в плей-офф турнира согласно итогам жеребьевки, сообщает портал Новини.LIVE.
В пятницу, 30 августа, состоялась жеребьевка основного этапа Лиги Европы. Все участники этой стадии турнира узнали соперников, с которым будут играть в сезоне 2024/2025.
Соперники "Динамо" (Киев)
Каждый участники группового этапа Лиги Европы сыграет по восемь матчей. Четыре поединка будут домашними, еще четыре предстоит провести на выезде. Лучшие девять команд напрямую выйдут в плей-офф турнира.
С кем сыграет команда Шовковского
- "Лацио" (Италия) — дома
- "Рома" (Италия) — на выезде
- "Ференцварош" (Венгрия) — дома
- "Реал Сосьедад" (Испания) — на выезде
- "Виктория" (Чехия) — дома
- "Галатасарай" (Турция) — на выезде
- РФШ (Латвия) — дома
- "Хоффенхайм" (Германия) — на выезде.
Первые матчи группового раунда Лиги Европы состоятся 25 и 26 сентября. Полное расписание поединков будет сформировано позже.
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