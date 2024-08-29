Карпаты могут наказать за скандальный инцидент в матче с Кривбассом

Карпаты могут наказать за оскорбление одного из соперников в УПЛ — что известно
В украинском футболе назрел новый скандал. Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ изучает инцидент, который произошел в матче второго тура Премьер-лиги.
Речь идет о поединке во Львове, где "Карпаты" приняли "Кривбасс", сообщает официальный сайт Украинской Ассоциации футбола.
КДК УАФ открыл производство по делу о нарушениях кодекса этики и честной игры и регламента УПЛ официальными лицами клубов "Карпаты" и "Кривбасс". Во время поединка этих команд их представители позволили себе нецензурную лексику.
Детали скандала
В рамках второго тура УПЛ "Карпаты" дома обыграли "Кривбасс" со счетом 3:0. Когда футболисты львовской команды довели поединок до разгрома, с тренерской скамьи "Карпат" послышался крик "Со**ть, б***ь!".
Учитывая необходимость выяснения дополнительных обстоятельств, полного и всестороннего исследования доказательств, решение будет принято на ближайших заседаниях КДК УАФ. О решении комиссии сообщат дополнительно. "Карпаты" могут оштрафовать, а отдельных представителей клуба — дисквалифицировать.
Напомним, Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не "Арсенал".
Шапаренко уйдет из "Динамо" до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец.
Миколенко предложили выгодный контракт в одном из популярнейших клубов Италии.
Буряк объяснил, как "Динамо" выступит в Лиге Европы.
Лунин принял решение о том, где будет играть — это не "Реал".
Читайте Новини.LIVE!