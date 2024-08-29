Карпаты могут наказать за скандальный инцидент в матче с Кривбассом

Футболисты "Карпат" перед матчем. Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

В украинском футболе назрел новый скандал. Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ изучает инцидент, который произошел в матче второго тура Премьер-лиги.

Речь идет о поединке во Львове, где "Карпаты" приняли "Кривбасс", сообщает официальный сайт Украинской Ассоциации футбола.

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КДК УАФ открыл производство по делу о нарушениях кодекса этики и честной игры и регламента УПЛ официальными лицами клубов "Карпаты" и "Кривбасс". Во время поединка этих команд их представители позволили себе нецензурную лексику.

Главный тренер ФК "Карпаты" Владислав Лупашко. Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Детали скандала

В рамках второго тура УПЛ "Карпаты" дома обыграли "Кривбасс" со счетом 3:0. Когда футболисты львовской команды довели поединок до разгрома, с тренерской скамьи "Карпат" послышался крик "Со**ть, б***ь!".

Учитывая необходимость выяснения дополнительных обстоятельств, полного и всестороннего исследования доказательств, решение будет принято на ближайших заседаниях КДК УАФ. О решении комиссии сообщат дополнительно. "Карпаты" могут оштрафовать, а отдельных представителей клуба — дисквалифицировать.

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