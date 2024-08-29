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Карпати можуть покарати за образу одного із суперників в УПЛ — що відомо

29 серпня 2024 19:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Карпати можуть покарати за скандальний інцидент у матчі із Кривбасом
Футболісти "Карпат" перед матчем. Фото: instagram.com/karpaty.lviv/
Валерій Ковалевич - Редактор

В українському футболі назрів новий скандал. Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ вивчає інцидент, який трапився у матчі другого туру Прем'єр-ліги.

Йдеться про поєдинок у Львові, де "Карпати" прийняли "Кривбас", повідомляє офіційний сайт Української Асоціації футболу.

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КДК УАФ відкрив провадження у справі про порушення кодексу етики та чесної гри та регламенту УПЛ офіційними особами клубів "Карпати" та "Кривбас". Під час двобою цих команд їхні представники дозволили собі нецензурну лексику.

Владислав Лупашко
Головний тренер ФК "Карпати" Владислав Лупашко. Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Деталі скандалу

У рамках другого туру УПЛ "Карпати" вдома обіграли "Кривбас" із рахунком 3:0. Коли футболісти львівської команди довели поєдинок до розгрому, з тренерської лави "Карпат" почувся крик "Со**ть, б***ь!".

Враховуючи необхідність з'ясування додаткових обставин, повного та всебічного дослідження доказів, рішення буде ухвалено на найближчих засіданнях КДК УАФ. Про рішення комісії повідомлять додатково. "Карпати" можуть оштрафувати, а окремих представників клубу дискваліфікувати.

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спорт футбол УПЛ Кривбасс Карпати Львів

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