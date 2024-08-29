Карпати можуть покарати за скандальний інцидент у матчі із Кривбасом

Карпати можуть покарати за образу одного із суперників в УПЛ — що відомо
В українському футболі назрів новий скандал. Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ вивчає інцидент, який трапився у матчі другого туру Прем'єр-ліги.
Йдеться про поєдинок у Львові, де "Карпати" прийняли "Кривбас", повідомляє офіційний сайт Української Асоціації футболу.
КДК УАФ відкрив провадження у справі про порушення кодексу етики та чесної гри та регламенту УПЛ офіційними особами клубів "Карпати" та "Кривбас". Під час двобою цих команд їхні представники дозволили собі нецензурну лексику.
Деталі скандалу
У рамках другого туру УПЛ "Карпати" вдома обіграли "Кривбас" із рахунком 3:0. Коли футболісти львівської команди довели поєдинок до розгрому, з тренерської лави "Карпат" почувся крик "Со**ть, б***ь!".
Враховуючи необхідність з'ясування додаткових обставин, повного та всебічного дослідження доказів, рішення буде ухвалено на найближчих засіданнях КДК УАФ. Про рішення комісії повідомлять додатково. "Карпати" можуть оштрафувати, а окремих представників клубу дискваліфікувати.
Нагадаємо, Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не "Арсенал".
Шапаренко піде з "Динамо" до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець.
Миколенку запропонували вигідний контракт в одному з найпопулярніших клубів Італії.
Буряк пояснив, як "Динамо" виступить у Лізі Європи.
Лунін прийняв рішення про те, де гратиме — це не "Реал".
Читайте Новини.LIVE!