Карпати можуть покарати за скандальний інцидент у матчі із Кривбасом

Футболісти "Карпат" перед матчем. Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

В українському футболі назрів новий скандал. Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ вивчає інцидент, який трапився у матчі другого туру Прем'єр-ліги.

Йдеться про поєдинок у Львові, де "Карпати" прийняли "Кривбас", повідомляє офіційний сайт Української Асоціації футболу.

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Головний тренер ФК "Карпати" Владислав Лупашко. Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Деталі скандалу

У рамках другого туру УПЛ "Карпати" вдома обіграли "Кривбас" із рахунком 3:0. Коли футболісти львівської команди довели поєдинок до розгрому, з тренерської лави "Карпат" почувся крик "Со**ть, б***ь!".

Враховуючи необхідність з'ясування додаткових обставин, повного та всебічного дослідження доказів, рішення буде ухвалено на найближчих засіданнях КДК УАФ. Про рішення комісії повідомлять додатково. "Карпати" можуть оштрафувати, а окремих представників клубу дискваліфікувати.

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