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Жирона висунула вимоги до Циганкова — що має зробити гравець

30 серпня 2024 16:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Жирона висунула нові вимоги до Циганкова
Віктор Циганков перед матчем Фото: instagram.com/viktortsygankov/
Валерій Ковалевич - Редактор

Каталонська "Жирона" здобула першу перемогу у чемпіонаті Іспанії у сезоні 2024/2025. Віктор Циганков забив свій дебютний гол у новій кампанії.

Наставник "Жирони" Мічел Санчес закликав українця діяти активніше на полі, повідомляє Marca.

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"Жирона" встигла зіграти три офіційні матчі в Ла-Лізі в новому сезоні. Каталонці стартували з нічиєю на виїзді проти "Бетіса" (1:1), програли в Мадриді "Атлетіко" (0:3) та розгромили вдома "Осасуну" (4:0). У цьому поєдинку український хавбек забив свій перший гол у сезоні.

Віктор Циганков
Віктор Циганков святкує гол. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Що "Жирона" вимагає від Циганкова

Головний тренер каталонської команди Мічел Санчес похвалив своїх підопічних за самовіддачу на полі та заявив, що задоволений грою "Жирони". Наставник дорікнув уболівальникам за те, що вони недостатньо потужно підтримували команду.

Мічел також заявив, що його підопічні грамотно працювали під час пресингу та швидко повертали собі м'яч після його втрати. Гру форвардів команди тренер теж вважає ефективною. А ось від Віктора Циганкова він потребує більшого.

"Жирона" потребує Циганкова, він дуже важливий для команди. Віктор здатний дати нам стабільність, він асистував та забив. Нам потрібні його найкращі якості, і ми вимагаємо, щоб він прогресував і надалі", — пояснив тренер.

Свій наступний поєдинок у Ла-Лізі "Жирони" зіграє на виїзді проти "Севільї" у неділю, 1 вересня.

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спорт футбол Віктор Циганков Іспанська Ла Ліга Жирона Мічел Санчес

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