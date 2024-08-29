Циганков приніс перемогу "Жироні" у матчі проти "Осасуни"

Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

В чемпіонаті Іспанії пройшли матчі третього туру. Бронзовий призер минулого сезону "Жирона" приймала "Осасуну".

З перших хвилин на полі з’явився вінгер каталонців Віктор Циганков, повідомив портал Новини.LIVE.

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Циганков був творцем перших двох голів "Жирони", які й вирішили, хто переможе в матчі.

Спершу на 34-й хвилині Циганков навісив з правого флангу в штрафну на Браяна Хіля, який "розтріляв" ворота "Осасуни".

На 53-й хвилині Циганков сам відзначився голом. Після пасу у штрафний майданчик українець обіграв захисника та пробив повз голкіпера.

Через три хвилини після голу Віктора рахунок розгромним зробив Абель Руїс.

Останній гол в матчі забив ветеран Крістіан Стуані на 64 хвилині.

Циганков зіграв 81 хвилину та був замінений на Порту. Авторитетний портал WhoScored назвав українця кращим гравцем матчу та поставив йому оцінку — 8.1.

"Жирона" — "Осасуна" — 4:0

Голи: Хіль, 34, Циганков, 53, Руїс, 56, Стуані, 90.

"Жирона": Гассаніга — Гутьєррес, Блінд, Лопес, Франсес — Хіль (ван де Бек, 81), Мартін, Еррера (Ромеу, 64), Циганков (Порту, 81) — Руїс (Аспрілья, 74), Міовські (Стуані, 64).

"Осасуна": Еррера — Крус, Еррандо, Катена, Відаль — Орос (Ібаньєс, 59), Торро (Мартінес, 84), Монкайола (Р. Гарсія, 59) — Гомес, Сарагоса (Беніто, 68), Будімір (Рауль, 58).

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