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Феноменальная игра Цыганкова принесла Жироне разгромную победу над Осасуной

29 августа 2024 23:56
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Цыганков принес победу "Жирони" в матче против "Осасуны"
Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В чемпионате Испании прошли матчи третьего тура. Бронзовый призер в прошлом сезоне "Жирона" принимала "Осасуну".

С первых минут на поле появился вингер каталонцев Виктор Цыганков, сообщил портал Новини.LIVE.

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Цыганков был создателем первых двух голов "Жироны", которые и решили, кто победит в матче.

Сначала на 34-й минуте Цыганков навесил с правого фланга в штрафную на Брайана Хиля, который "расстрелял" ворота "Осасуны".

На 53-й минуте Цыганков сам отличился голом. После паса в штрафную украинец обыграл защитника и пробил мимо голкипера.

Через три минуты после гола Виктора счет разгромным сделал Абель Руис.

Последний гол в матче забил ветеран Кристиан Стуани на 64-й минуте.

Цыганков сыграл 81 минуту и был заменен на Порту. Авторитетный портал WhoScored назвал украинца лучшим игроком матча и поставил ему оценку — 8.1.

"Жирона" — "Осасуна" — 4:0

Голы: Хиль, 34, Цыганков, 53, Руис, 56, Стуани, 90.

"Жирона": Гассанига — Гутьеррес, Блинд, Лопес, Франсес — Хиль (ван де Бек, 81), Мартин, Эррера (Ромеу, 64), Цыганков (Порту, 81) — Руис (Асприлья, 74), Миовски (Стуани, 64).

"Осасуна": Эррера — Крус, Эррандо, Катена, Видаль — Орос (Ибаньес, 59), Торро (Мартинес, 84), Монкайола (Р. Гарсия, 59) — Гомес, Сарагоса (Бенито, 68), Будимир (Рауль, 58).

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