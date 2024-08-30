Жирона предъявила новые требования к Цыганкову

Жирона предъявила требования к Цыганкову — что должен сделать игрок
Каталонская "Жирона" одержала первую победу в чемпионате Испании в сезоне 2024/2025. Виктор Цыганков забил свою дебютный гол в новой кампании.
Наставник "Жироны" Мичел Санчес призвал украинца действовать более активно на поле, сообщает Marca.
"Жирона" успела сыграть три официальных матча в Ла Лиге в новом сезоне. Каталонцы стартовали с ничьей на выезде против "Бетиса" (1:1), проиграли в Мадриде "Атлетико" (0:3) и разгромили дома "Осасуну" (4:0). В этом поединке украинский хавбек забил свой первый гол в сезоне.
Что "Жирона" требует от Цыганкова
Главный тренер каталонской команды Мичел Санчес похвалил своих подопечных за самоотдачу на поле и заявил, что доволен игрой "Жироны". Наставник упрекнул болельщиков за то, что они недостаточно мощно поддерживали команду.
Мичел также заявил, что его подопечные грамотно работали во время прессинга и быстро возвращали себе мяч после его потери. Игру форвардов команды тренер тоже считает эффективной. А вот от Виктора Цыганкова он требует большего.
"Жирона" нуждается в Цыганкове, он очень важен для команды. Виктор способен дать нам стабильность, он ассистировал и забил. Нам нужны его лучшие качества, и мы требуем, чтобы он прогрессировал и дальше", — объяснил тренер.
Свой следующий поединок в Ла Лиге "Жироны" сыграет на выезде против "Севильи" в воскресенье, 1 сентября.
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