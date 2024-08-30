Жирона предъявила новые требования к Цыганкову

Виктор Цыганков перед матчем. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Каталонская "Жирона" одержала первую победу в чемпионате Испании в сезоне 2024/2025. Виктор Цыганков забил свою дебютный гол в новой кампании.

Наставник "Жироны" Мичел Санчес призвал украинца действовать более активно на поле, сообщает Marca.

Читайте также:

"Жирона" успела сыграть три официальных матча в Ла Лиге в новом сезоне. Каталонцы стартовали с ничьей на выезде против "Бетиса" (1:1), проиграли в Мадриде "Атлетико" (0:3) и разгромили дома "Осасуну" (4:0). В этом поединке украинский хавбек забил свой первый гол в сезоне.

Виктор Цыганков празднует гол. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Что "Жирона" требует от Цыганкова

Главный тренер каталонской команды Мичел Санчес похвалил своих подопечных за самоотдачу на поле и заявил, что доволен игрой "Жироны". Наставник упрекнул болельщиков за то, что они недостаточно мощно поддерживали команду.

Мичел также заявил, что его подопечные грамотно работали во время прессинга и быстро возвращали себе мяч после его потери. Игру форвардов команды тренер тоже считает эффективной. А вот от Виктора Цыганкова он требует большего.

"Жирона" нуждается в Цыганкове, он очень важен для команды. Виктор способен дать нам стабильность, он ассистировал и забил. Нам нужны его лучшие качества, и мы требуем, чтобы он прогрессировал и дальше", — объяснил тренер.

Свой следующий поединок в Ла Лиге "Жироны" сыграет на выезде против "Севильи" в воскресенье, 1 сентября.

Напомним, "Шахтер" заменит Пушича известным тренером — о ком речь.

Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не "Арсенал".

"Динамо" узнало соперников в Лиге Европы — "Рома" с Довбиком и другие команды.

"Карпаты" могут наказать за оскорбление одного из соперников в УПЛ — что известно.

Шапаренко уйдет из "Динамо" до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец.