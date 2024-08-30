Осімхен погодився на неймовірно щедру пропозицію Аль-Ахлі

Осімхен відмовився від трансферу в Челсі та ПСЖ заради рекордного контракту в Саудівській Аравії
Форвард збірної Нігерії Віктор Осімхен готується до відходу з "Наполі". Один із найрезультативніших бомбардирів сучасного футболу залишить Європу.
"Наполі" зможе заробити величезні гроші на трансфері футболіста, повідомляє інсайдер Фабриціо Романо.
Віктор Осімхен ще пів року тому попередив керівництво "Наполі" про бажання змінити "партенопейців". Форвард посварився з керівництвом італійського клубу та відкинув декілька пропозицій щодо продовження контракту.
Де гратиме Осімхен
У послугах 25-річного бомбардира були зацікавлені англійські "Манчестер Юнайтед" та "Челсі", французький "ПСЖ" та багато інших європейських клубів. Проте їхні пропозиції не влаштували "Наполі".
За останній місяць головним претендентом на трансфер Осімхена став клуб "Аль-Ахлі" із Джидди (Саудівська Аравія). Президенту амбітної команди вдалося домовитися з керівництвом "Наполі" про трансфер Віктора Осімхена за 80 млн євро. Зарплата самого футболіста становитиме 30 млн євро за сезон.
У сезоні 2024/2025 Осімхен зіграв за "Наполі" 32 поєдинки, в яких забив 17 м'ячів і зробив 4 результативні передачі.
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