Осімхен погодився на неймовірно щедру пропозицію Аль-Ахлі

Віктор Осімхен перед матчем "Наполі". Фото: instagram.com/victorosimhen9/

Форвард збірної Нігерії Віктор Осімхен готується до відходу з "Наполі". Один із найрезультативніших бомбардирів сучасного футболу залишить Європу.

"Наполі" зможе заробити величезні гроші на трансфері футболіста, повідомляє інсайдер Фабриціо Романо.

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Віктор Осімхен ще пів року тому попередив керівництво "Наполі" про бажання змінити "партенопейців". Форвард посварився з керівництвом італійського клубу та відкинув декілька пропозицій щодо продовження контракту.

Де гратиме Осімхен

У послугах 25-річного бомбардира були зацікавлені англійські "Манчестер Юнайтед" та "Челсі", французький "ПСЖ" та багато інших європейських клубів. Проте їхні пропозиції не влаштували "Наполі".

Віктор Осімхен завдає удару в падінні через себе. Фото: instagram.com/victorosimhen9/

За останній місяць головним претендентом на трансфер Осімхена став клуб "Аль-Ахлі" із Джидди (Саудівська Аравія). Президенту амбітної команди вдалося домовитися з керівництвом "Наполі" про трансфер Віктора Осімхена за 80 млн євро. Зарплата самого футболіста становитиме 30 млн євро за сезон.

У сезоні 2024/2025 Осімхен зіграв за "Наполі" 32 поєдинки, в яких забив 17 м'ячів і зробив 4 результативні передачі.

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