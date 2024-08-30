Осимхен согласился на невероятно щедрое предложение Аль-Ахли

Осимхен отказался от трансфера в Челси и ПСЖ ради рекордного контракта в Саудовской Аравии
Форвард сборной Нигерии Виктор Осимхен готовится к уходу из "Наполи". Один из самых результативных бомбардиров современного футбола уедет из Европы.
"Наполи" сумеет заработать огромные деньги на трансфере футболиста, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Виктор Осимхен еще полгода назад предупредил руководство "Наполи" о желании сменить клуб. Форвард поссорился с руководством итальянского клуба и отверг несколько предложений о продлении контракта.
Где будет играть Осимхен
В услугах 25-летнего бомбардира были заинтересованы английские "Манчестер Юнайтед" и "Челси", французский "ПСЖ" и много других европейских клубов. Однако их предложения не устроили "Наполи".
За последний месяц главным претендентом на трансфер Осимхена стал клуб "Аль-Ахли" из Джидды (Саудовская Аравия). Президенту амбициозной команды удалось договориться с руководством "Наполи" о трансфере Виктора Осимхена за 80 млн евро. Зарплата самого футболиста составит 30 млн евро за сезон.
В сезоне 2024/2025 Осимхен сыграл за "Наполи" 32 поединка, в которых забил 17 мячей и сделал 4 результативные передачи.
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