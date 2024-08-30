Осимхен согласился на невероятно щедрое предложение Аль-Ахли

Виктор Осимхен перед матчем "Наполи". Фото: instagram.com/victorosimhen9/

Форвард сборной Нигерии Виктор Осимхен готовится к уходу из "Наполи". Один из самых результативных бомбардиров современного футбола уедет из Европы.

"Наполи" сумеет заработать огромные деньги на трансфере футболиста, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Виктор Осимхен еще полгода назад предупредил руководство "Наполи" о желании сменить клуб. Форвард поссорился с руководством итальянского клуба и отверг несколько предложений о продлении контракта.

Где будет играть Осимхен

В услугах 25-летнего бомбардира были заинтересованы английские "Манчестер Юнайтед" и "Челси", французский "ПСЖ" и много других европейских клубов. Однако их предложения не устроили "Наполи".

Виктор Осимхен наносит удар в падении через себя. Фото: instagram.com/victorosimhen9/

За последний месяц главным претендентом на трансфер Осимхена стал клуб "Аль-Ахли" из Джидды (Саудовская Аравия). Президенту амбициозной команды удалось договориться с руководством "Наполи" о трансфере Виктора Осимхена за 80 млн евро. Зарплата самого футболиста составит 30 млн евро за сезон.

В сезоне 2024/2025 Осимхен сыграл за "Наполи" 32 поединка, в которых забил 17 мячей и сделал 4 результативные передачи.

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