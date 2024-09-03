Зінченко залишився в Арсеналі — відома умова, яку виконав українець

Олександр Зінченко під час матчу за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko/

Захисник збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко під час літнього трансферного вікна отримав декілька пропозицій щодо переходу в інші клуби. Але досвідчений футболіст вирішив продовжити працювати під керівництвом Мікеля Артети.

Тренерський штаб "канонірів" надасть Зінченку можливість знову стати основним футболістом команди, повідомляє Daily Mail.

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Олександр Зінченко втратив місце в основному складі "Арсеналу" наприкінці сезону 2023/2024. Водночас з'явилася інформація про те, що українець влітку змінить клуб. У захисника було кілька пропозицій щодо трансферу. Очікувалося, що "Арсенал" прийме одне з них.

Олександр Зінченко в "Арсеналі". Фото: instagram.com/zinchenko/

Чому Зінченко залишився "каноніром"

Пріоритетом для українського футболіста було продовження кар'єри у лондонському клубі. Зінченко не хотів йти з "Арсеналу". Під час передсезонної підготовки Зінченко повернув довіру головного тренера команди Артети. Олександр повернувся до основного складу команди.

Однією з причин, через яку Зінченко залишився в "Арсеналі", є здатність футболіста зіграти на кількох позиціях. Наставник лондонської команди продовжує вірити у футболіста, чий контракт із клубом діє до літа 2026 року.

"Арсенал" зможе продати Зінченка під час зимового трансферного вікна 2025 року, якщо у футболіста виникнуть нові проблеми у команді. Але зараз "каноніри" розраховують на українця.

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