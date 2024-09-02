Забарний за пів року перейде в одну з найсильніших команд світу

Ілля Забарний у матчі за "Борнмут". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Ілля Забарний міг залишити "Борнмут" під час літнього трансферного вікна. Його клуб вів переговори про трансфер захисника збірної України, але не встиг завершити їх до дедлайну.

"Борнмут" повернеться до питання про продаж Забарного в середині сезону, повідомляє Daily Mail.

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Спочатку Ілля Забарний не входив до списку гравців, із якими "Борнмут" був готовий розлучитися влітку. Проте вигідна пропозиція змусила передумати власників англійської команди. Переговори почалися надто пізно, клуби не встигли оформити угоду.

Ілля Забарний обороняється у матчі з "Евертоном". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Головний претендент на Забарного

Контракт українського гравця із "Борнмутом" діє до літа 2029 року. Це означає, що "вишні" не відпустять футболіста нижче за його ринкову вартість. Однак мюнхенська "Баварія" запропонувала англійцям 40 млн євро за трансфер Забарного без урахування бонусів.

"Борнмут" погодився на цю пропозицію, але клубам забракло часу, щоб узгодити всі деталі переходу Іллі. "Баварії" необхідним потужний та технічний центральний захисник, тож у Забарного в січні 2025 року з'явиться новий шанс переїхати до Мюнхена.

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