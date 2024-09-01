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Максимов пояснив, що насправді сталося у Дніпрі-1 перед стартом сезону

1 вересня 2024 14:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Максимов назвав головну причину розформування СК Дніпро-1
Юрій Максимов відповідає на запитання журналістів. Фото: скриншот YouTube
Валерій Ковалевич - Редактор

Колишній головний тренер СК "Дніпро-1" Юрій Максимов уперше розповів, що відбувалося у клубі перед стартом сезону 2024/2025. Наставник зізнався, що клуб досі не сплатив заборгованість перед своїми колишніми гравцями.

Максимов згадав, що сказав власник "Дніпра-1" перед ліквідацією клубу, повідомляє Sport.ua.

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За підсумками минулого сезону "Дніпро-1" завоював путівку до єврокубків, але так і не зумів уявити Україну в одному з найпрестижніших міжнародних турнірів. Було ухвалено рішення про ліквідацію клубу після того, як припинилося його фінансування. Усі гравці, тренери та працівники "Дніпра-1" перейшли в інші команди або були звільнені. Деякі з них досі чекають від клубу виплати зарплати.

Юрій Максимов
Юрій Максимов під час матчу. Фото: пресслужба клубу

Що Максимов розповів про "Дніпро-1"

Спочатку український клуб збирався брати участь у Прем'єр-лізі та єврокубках у сезоні 2024/2025. Передбачалося, що "Дніпро-1" продасть п'ятьох гравців, а виручені гроші будуть витрачені на виплату заборгованості та інші витрати. Але власник клубу Ігор Коломойський буквально заявив "тягніть тепер самостійно" та відмовився від команди.

Максимов упевнений, що міг би досягти більше на чолі "Дніпра-1", але за час, який він провів у клубі, було підписано лише одного футболіста. При цьому лідери "Дніпра-1" регулярно переходили до інших команд. У другій половині минулого сезону тренерові не було ким посилювати гру, окрім молодих футболістів, вихованців клубу.

Наставник зізнався, що його звільнили з "Дніпра-1" ще в липні. Заборгованості із зарплати перед тренером та його штабом погасили. Колишні футболісти перебувають в іншій ситуації, вони ще чекають на свої виплати.

Юрій Максимов перебуває без роботи після виходу з "Дніпра-1". Він бере участь у виставкових поєдинках та готовий розглянути пропозиції від інших клубів.

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спорт Ігор Коломойський футбол УПЛ Дніпро-1 тренер Юрій Максимов

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