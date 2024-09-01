Тренер Сол Бамба помер після екстреної госпіталізації

Сол Бамба на тренуванні. Фото: instagram.com/solbamba/

Головний тренер турецького клубу "Аданаспора" Сол Бамба помер невдовзі після госпіталізації. Декілька років молодий наставник боровся з неходжкінською лімфомою.

Колишньому футболісту збірної Кот-д'Івуару було 39 років, повідомляє офіційний аккаунт "Аданаспора" у соцмережі "X".

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Сол Бамба був доставлений до лікарні після того, як погано почував себе на тренуванні "Аданаспора". Команда зіграла на виїзді внічию з "Манісою" (0:0), а незабаром після поєдинку стало відомо і про смерть молодого фахівця.

Сол Бамба під час завершення кар'єри. Фото: instagram.com/solbamba/

Чим відомий Сол Бамба

Вихованець французького "ПСЖ" дізнався про свій діагноз у 2021 році. Він пройшов курс хімієтерапії та завершив кар'єру наприкінці сезону 2021/2022. Сол Бамба приділив декілька років своєму здоров'ю, після чого пройшов тренерські курси та повернувся у футбол.

"Аданаспор" став першим клубом у тренерській кар'єрі ексзахисника збірної Кот-д'Івуару. Ця команда виступає у другій лізі турецького футболу. Бамба встиг провести лише чотири матчі на чолі команди.

Як футболіст виступав в Італії, Англії та Шотландії. Він захищав кольори "Лестера", "Палермо", "Лідса", "Кардіффа" та інших команд.

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