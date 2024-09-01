Тренер Сол Бамба скончался после экстренной госпитализации

Тренер известной команды скончался в возрасте 39 лет
Главный тренер турецкого клуба "Аданаспора" Сол Бамба скончался вскоре после госпитализации. Несколько лет молодой наставник боролся с неходжкинской лимфомой.
Бывшему футболисту сборной Кот-д'Ивуара было 39 лет, сообщает официальный аккаунт "Аданаспора" в соцсети "X".
Сол Бамба был доставлен в больницу после того, как плохо себя почувствовал на тренировке "Аданаспора". Команда сыграла на выезде вничью с "Манисой" (0:0), а скоро после поединка стало известно и смерти молодого специалиста.
Чем известен Сол Бамба
Воспитанник французского "ПСЖ" узнал о своем диагнозе в 2021 году. Он прошел курс химиотерапии и завершил карьеру в конце сезона 2021/2022. Сол Бамба уделил несколько лет своему здоровью, после чего прошел тренерские курсы и вернулся в футбол.
"Аданаспор" стал первым клубом в тренерской карьере экс-защитника сборной Кот-д'Ивуара. Эта команда выступает во второй лиге турецкого футбола. Бамба успел провести всего четыре матча во главе команды.
В качестве футболиста выступал в Италии, Англии и Шотландии. Он защищал цвета "Лестера", "Палермо", "Лидса", "Кардиффа" и других команд.
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