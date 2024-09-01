Виталий Миколенко признался, почему часто выбирает Манчестер вместо Ливерпуля.

Виталий Миколенко. Фото: скриншот

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко признался, что мало времени проводит в Ливерпуле и часто посещает Манчестер. По его словам, именно там ему прогуливаться по улицам легче.

Об этом он рассказал в интервью Setanta Sports.

Читайте также:

Миколенко выбрал Манчестер

Футболист объяснил, что, прежде всего, это связано с тем, что его дом территориально находится ближе к Манчестеру. Также важной причиной является узнаваемость среди фанатов.

"Я живу ближе к Манчестеру. Там меня меньше узнают. Это простая жизнь. В выходной день прогуливаюсь с нашей собакой, потом завтрак, потом может уезжаем в город", — говорит он.

В Ливерпуле высокая узнаваемость среди фанатов, потому что жители интересуются футболом. Поэтому простые прогулки почти невозможны.

"Там очень болеют за "Эвертон" и знают футбол. И буквально каждый третий узнает тебя. Это тяжело", — признался футболист.

Бущан может перейти в турецкий клуб в последний день трансферного окна.

Напомним, "Шахтер" заменит Пушича известным тренером — о ком идет речь.

Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не "Арсенал".

Осимхен отказался от трансфера в "Челси" и "ПСЖ" ради рекордного контракта в Саудовской Аравии.

Трубин остался без главного тренера после увольнения наставника "Бенфики".